この時期は、秋の味覚を楽しむおいしいスイーツが目白押し。でも、カロリーが気になって控えめにしていませんか？ そこで今回は、ダイエットカウンセラーで食生活アドバイザーの資格をもつ料理研究家・おにゃさんの「ゼラチンでつくる豆乳カボチャプリン」をご紹介します。自然な甘みを引き立てたヘルシースイーツで秋を満喫しましょう！

混ぜて冷やすだけの、簡単カボチャプリン！

忙しい毎日でも、ちょっと甘いものが欲しくなる瞬間ってありますよね。そんなときにおすすめなのが、この「ゼラチンでつくるカボチャプリン」。

【写真】簡単で美味しい！「豆乳カボチャプリン」

蒸し器もオーブンも使わず、電子レンジと冷蔵庫があればOK。材料を混ぜて冷やすだけで、なめらかでコクのあるスイーツが完成します。

市販で買う甘いカボチャプリンとは違い、あっさりとした自然なカボチャの甘みを生かしたプリン。罪悪感ゼロ、夜でも安心して食べられるおやつです！

砂糖を使わなくても甘い理由は？

カボチャは野菜の中では糖質が高め。ですがその分、加糖しなくても自然な甘みがあるのが魅力です。甘味料を使う場合も、砂糖ではなくラカントなど血糖値を上げにくいものを使用し、量は少なめでOK！

自然の甘さを引き立てることで、心もほっと満たされます。プリンと聞くと砂糖や生クリームを使うイメージですが、じつは“入れないほうがカボチャの味が濃く感じる”という声も多いんです。甘さを引き算することで、カボチャ本来の風味がしっかり引き立ちます。

太りにくさの秘密はタンパク質！血糖値も安定

太りにくさの秘密は、豆乳とゼラチンのタンパク質。豆乳には植物性タンパク質が豊富で、血糖値の急上昇をゆるやかにする働きがあります。

一方ゼラチンは、コラーゲン由来のタンパク質。冷やすと自然に固まり、プリンの“ぷるん”とした食感をつくりながら、腹もちをよくしてくれる優秀素材です。

また、このレシピは加熱不要でつくれるので、タンパク質の変性を最小限に抑えられるのもうれしいポイント。

「ゼラチンでつくる豆乳カボチャプリン」のつくり方

「おいしいのに太りにくい」一品です。

●ゼラチンでつくる豆乳カボチャプリン

【材料（3人分）】

カボチャ（皮と種を除く：可食部） 200g

無調整豆乳 250ml

ラカント 大さじ1〜2

粉ゼラチン 4g

水 大さじ2（ゼラチンをふやかす用）



【つくり方】

（1） カボチャをひと口大に切り、耐熱ボウルに入れてラップ。電子レンジ（600W）で約4〜5分加熱する。

（2） ゼラチンを水でふやかしておく。レンジ（500W）で30秒加熱する。

（3） ミキサーやフードプロセッサーにすべての材料を入れてなめらかにする。

（4） 器に流し入れ、冷蔵庫で3〜4時間冷やして完成。

食後のデザートにちょうどいい“軽さ”

こってり系スイーツとは違い、豆乳とカボチャの優しい味わいで後味すっきり。食後でも重たくなりません。冷やしておくと甘さが落ち着き、ひんやりなめらかな口あたりに。

1日の終わりに少し甘いものが欲しいときや、食後の小さなデザートにぴったりです。ぜひ、つくってみてくださいね！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください