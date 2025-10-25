ある日、植木鉢の葉っぱをイタズラして散らかしてしまったアブくんとアリくん。飼い主さんが叱ると反省したような顔を見せたのも束の間、次の瞬間には2匹揃って見せた思わぬ行動が面白いと評判になりました。

「完全に笑かしにかかってますね」「1人で爆笑しました」と反響を呼び、13万回以上再生されています。

【動画：イタズラした2匹の犬にブチギレた結果→反省したかと思ったら…『衝撃的な行動』】

イタズラしてしまった2匹

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『aa_brothers24』へ投稿された、ヨーキー兄弟の「アブくん」「アリくん」の様子です。ある日、部屋に置いていた植木鉢の葉っぱを2匹が散らかしてしまったのだとか。

イタズラに気付いた飼い主さんが、「ねえ、何やってんの？」と叱ると、真剣な顔で飼い主さんを見つめる2匹。アブくんは気まずそうに顔を背けてうつむき、しょぼんと反省しているかのような顔をしたといいます。

反省したのかと思いきや…？

ところが次の瞬間、いきなりソファーに頭を擦りつけ始めるアブくん。そのまま前転してしまいそうな姿勢でぐりぐりと頭を押しつけて、まるで「何も聞こえませんー」とアピールしているかのよう。

そして、アリくんまでアブくんの真似をしてソファーの上でジタバタ。そんな2匹の思わぬ行動に飼い主さんは思わず笑ってしまい、最終的には「植木鉢上にあげないとな…」と自分が反省する側になってしまったのでした。

普段の兄弟の様子は…？

反省したのか怪しいながらも、飼い主さんを笑わせる作戦には成功したアブくんとアリくん。そんな2匹の普段の様子はというといつも一緒の仲良し兄弟で、飼い主さんと一緒にいろいろな場所へ出かけたりもしています。

公開されている2匹の表情を見ていると、遊びもイタズラも、反省するのだって兄弟一緒だとなんでも楽しいんだろうなというのが伝わってくるかのよう。これからも仲の良い2匹の様子を見守っていきたいです。

この投稿へは「可愛くて怒れなくなるね」「昼休み、笑わせていただきました」「最初は真剣に謝ってそうなんだけどだんだん楽しくなってきちゃってる感じあって可愛い」「なんでなんで？面白すぎる笑」「真似っこが可愛すぎてなんでも許しちゃう」「もう1人の子が真似してるのが可愛くて面白い」「あんまり面白いから3回続けて、見てしまいました」「どんないたずらされても、こんなに可愛いんだから、許すしかないですね」など、2匹の可愛くて面白い姿に魅了された視聴者から多くのコメントといいねが寄せられています。

Instagramアカウント『aa_brothers24』では、ヨーキーのやんちゃ兄弟「アブくん」「アリくん」と飼い主さんの日常が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「aa_brothers24」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。