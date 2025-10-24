『名探偵コナン』R159 花火見物で乗った屋形船で発生した感電死！
アニメ『名探偵コナン』のR159「屋形船 釣りショック（デジタルリマスター）」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
R159話のあらすじはこちら。
＜R159「屋形船 釣りショック（デジタルリマスター）」＞
コナン、蘭、小五郎は、工務店社長・河井和幸に招待され、屋形船で花火見物をすることになる。船には船長の海原福夫、料理や接客を担当する海原サヨリ、河井の知人・金融業者の山崎恒夫が乗っていた。米花湾の中程に錨を下ろし、コナンたちは対岸の夜景と花火を楽しみながら料理をごちそうになり、河井と山崎は釣りを始める。しばらくして、河井たちの元に行ったサヨリの悲鳴が響き……。船上で発生した感電死！ これは事故なのか？
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996