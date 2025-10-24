¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡¢Peach¤È¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Ê½é¥³¥é¥Ü¡×¤¬¼Â¸½¡ª25Æü¤Î¥Û¡¼¥àÀîºêÀï¤ÇµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Î¡È²¾Áõ¡ÉÂÎ¸³¡ÄÃ¯¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½
º£½µËö¤Î10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢J1Âè35Àá¤Ë¤Æ¥Û¡¼¥à¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢Peach Aviation³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¡ÖPeach¥Ö¡¼¥¹¡×¤¬½é½ÐÅ¸¤µ¤ì¤ë¡£
»î¹çÅöÆü¤Î10·î25Æü¤Ï¡ÖÌ±´Ö¹Ò¶õ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ç¡¼¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ËµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ÎÀ©Éþ¤òÃåÍÑ¡Ê²¾Áõ¡Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¤¬Äó°Æ¤·¡¢Peach¤¬²÷Âú¤·¤Æ½ÐÅ¸¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Peach¥Ö¡¼¥¹¤ËÍè¾ì¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Peach¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£À©Éþ¤Ï»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢½÷À¡¦ÃËÀ¤òÌä¤ï¤ºÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½Ìò¤ÎPeachµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤¬Íè¾ì¤·¡¢´õË¾¤¹¤ì¤Ð°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢À©ÉþÃåÍÑÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤Ç¡¢Peach¤Î¸ø¼°SNS¡ÊInstagram¡¢YouTube¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢Peach¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡ÊÀô½£¥¿¥ª¥ë¡ÜÉÕäµ¡¿¥Õ¥é¥¤¥È¥¿¥°¡ÜÉÕäµ¡Ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢25Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¤«¤é¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¤Î15:00¤Þ¤Ç¡¢¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¾ì³°¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥ÉÂ¦¤Ç¼Â»Ü¡£
Æ±¤¸Âçºå¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥«¥é¡¼¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤ò·Ç¤²¤ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÈPeach¤Ë¤è¤ë½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢º£¸å¤â´Þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£