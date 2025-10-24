不登校気味だった中1娘が復活！カギは「新クラス」での出会い｜非常識な人【ママリ】
去年、子ども会役員を辞めた桃井さんの長女・さくらさんの体調不良は、なぜかクラス替えした途端に回復したのだそう。さくらさんの性格上、クラスの雰囲気に体調が左右されるのかもと言われ…。
去年、中学1年生だった桃井さんの娘は、クラスに馴染むことができず、一時不登校に。さらに、原因不明の吐き気に悩まされていました。母親である桃井さんも心配で、娘を放っておくことができませんでした。
中学2年生でのクラス替えで、体調不良はすっかり治ったそうです！本当によかったですね。
いいクラスの仲間たちに出会うことができ、ホッとしましたね。
桃井さんの娘さんは、繊細な子なのかもしれませんね。
何はともあれ、今は楽しく学校に通うことができているようで、よかったです。
桃井さんの長女・さくらさんの体調も良くなって本当に良かったです。真面目な性格な子どもは、クラスの雰囲気に気持ちが引っ張られることもあると言われ、桃井さんも安心したのでは。
「非常識」という言葉で他人を否定する人
本作は、著者・こっとんさんによる体験談漫画。子ども会の役員になった主人公・山吹さんやその役員会メンバーたちが、会長のべき子さんによる自己中心的な言動に振り回されたエピソードが描かれています。
べき子さんは、数年に渡り子ども会の会長をしている人。「例年通り」という言葉がよく出てくるほど、子ども会のことを知り尽くしているようです。べき子さんは子ども会のまとめ役として責任感が強いのかと思いきや、実は自己中心的な人でした。自分の思い通りにならないと高圧的な態度になる、パワハラ気質な部分も見られます。
他の役員の意見を聞かず「例年通り」と言い続けるべき子さんに対し、役員メンバーは波風立てないために反論しなくなっていきます。さらに、家庭の事情で役員会に遅刻した人にも厳しい言葉をかけ、周囲の人はどんどんべき子さんから離れていきます。
自分と他人の意見は違うのは当たり前。それを自分と違うからといって「非常識」と片付けていては、相手との良い関係を築くことはできません。狭い視野で相手に意見を押し付けていないか、相手の立場を考えて発言できているか、自分の言動も見直したくなる作品です。
記事作成: akino
（配信元: ママリ）