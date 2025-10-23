ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ò¼Õºá¡ÖÌîÅÞ¤ËÜü¤òÈô¤Ð¤½¤¦¤È¡ÄÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤È¤Ê¤ê¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡Ê91¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸¶»á¤Ï¡Ö10·î19ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¡Ø·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë»ä¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÍ¤ÓÃ×¤·¤Þ¤¹¡£È¯¸À¤Î¼ç»Ý¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤ËÜü¤òÈô¤Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ï¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤È¤Ê¤ê¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸¶»á¤Ï»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëBSÄ«Æü¡Ö·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤Î19ÆüÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ÎÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÝÄêÅª¤Ê»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¡¢Ê¡Åç¿ðÊæ»á¤¬ÈãÈ½¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÄ¸¶»á¤¬¡Ö¤¢¤ó¤ÊÅÛ¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢BSÄ«Æü¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÈ¯¸À¤Ë°ìÉôÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´°Õ¸«¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢º£¸å¤ÎÈÖÁÈºî¤ê¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÅÄ¸¶»á¤Ë¸·½ÅÃí°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£