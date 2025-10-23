【お天気どうなる】24日は晴れるも26日からは雨 週明けは冬型の気圧配置と寒気が影響
吉道 さゆり キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。あす24日からの天気のポイントです。
小野：
あす24日は晴れますが、26日・日曜日からは雨が続くでしょう。27・28日は、冬型の気圧配置と寒気の影響を受けるでしょう。
雨が降る26日の予想天気図です。
小野：
日本海を、前線を伴った低気圧が進みます。低気圧に近い能登地方ほど、雨が強まる可能性があります。
小野：
西高東低の冬型の気圧配置になるでしょう。冬型は28日も続き、この時期としては強い寒気が入ってくるでしょう。
気象台の週間予報です。
小野：
金沢マラソンがある26日・日曜日は、大きい雨マークです。27・28日は雨マークは小さめですが、冬型の気圧配置と寒気の影響を受けるでしょう。28日の最高気温、金沢の16度は11月15日頃の気温です。
この先の傾向を、気象台から発表された1か月予報で見ていきましょう。
小野：
11月21日までの傾向です。気温、来週は平年並みですが、11月に入ると再び、平年より高いでしょう。雨量は平年並みに近いでしょう。
吉道：
このところ、朝晩と日中の気温差がとても大きいので、気を付けたいですね。