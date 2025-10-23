吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす24日からの天気のポイントです。

小野：

あす24日は晴れますが、26日・日曜日からは雨が続くでしょう。27・28日は、冬型の気圧配置と寒気の影響を受けるでしょう。



雨が降る26日の予想天気図です。

小野：

日本海を、前線を伴った低気圧が進みます。低気圧に近い能登地方ほど、雨が強まる可能性があります。





27日の予想天気図です。

小野：

西高東低の冬型の気圧配置になるでしょう。冬型は28日も続き、この時期としては強い寒気が入ってくるでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

金沢マラソンがある26日・日曜日は、大きい雨マークです。27・28日は雨マークは小さめですが、冬型の気圧配置と寒気の影響を受けるでしょう。28日の最高気温、金沢の16度は11月15日頃の気温です。



この先の傾向を、気象台から発表された1か月予報で見ていきましょう。

小野：

11月21日までの傾向です。気温、来週は平年並みですが、11月に入ると再び、平年より高いでしょう。雨量は平年並みに近いでしょう。



吉道：

このところ、朝晩と日中の気温差がとても大きいので、気を付けたいですね。