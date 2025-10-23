¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î°ÜÀÒÀè¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Éâ¾å¡ÖÆüËÜÁª¼ê¤ÎµòÅÀ¡× ¤Û¤«£¸¥Á¡¼¥à¤¬ÁèÃ¥¤«
¡¡µð¿Í¤Î¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬º£¥ª¥Õ¤Î£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÍÆÇ§¤µ¤ì¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤ªº×¤êÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑ¤òÇ§¤á¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å£³¿ÍÌÜ¤ÇÌî¼ê¤Ç¤Ï½é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊÆÊóÆ»¤Ç¤ÏµåÃÄ¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤Ó¡¢£Ï£Â¤Î¾¾°æ½¨´î»á¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ç¤Ë¥«¥Ö¥¹¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µð¿Í¤¬Æ±À©ÅÙ¤ò¾µÇ§¤·¤¿Îã¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ãí¼áÉÕ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÏµåÃÄ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÌóÂ«¡££²£²Æü¤Ë²ñ¸«¤â³«¤¡¢²¬ËÜËÜ¿Í¤¬¡ÖËÍ¤Ï¤É¤³¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈàÁ´µåÃÄ£Ï£Ëá¤Î»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¤Ï°ìµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×¤äÊüÁ÷¶É¡Ö£Ó£Î£Ù¡×¤Ê¤É¤¬°ÜÀÒ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¬ËÜ¤Î·ÐÎò¡¢¹¶¼é¤ËÍ¥¤ì¤¿ÅÀ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¦¥¤¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤³¤È¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£Î£Ð£ÂÄÌ»»£²£´£¸ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ê¡¢°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¾å¡¢º¸Íã¼éÈ÷¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë°ïºà¡£Ä¹µ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤ä°ì¡¢»°ÎÝ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëµåÃÄ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Á£ì£Â£á£ô¡×¤Ç¤Ï¡Ö²¬ËÜ¤ÎÂ¿ºÍ¤Ö¤ê¤Ï¡¢Èà¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¡ÖÆÃ¤ËÆâÌî¿Ø¤ÎÊä¶¯¤òÁÀ¤¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬³ÍÆÀ¶¥Áè¤Ë²Ã¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤ÏÉ®Æ¬¸õÊä¤ËÂçÃ«¤È»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¤òµó¤²¡ÖÉ¬¤º¤·¤â°ìÎÝ¼ê¤ä»°ÎÝ¼ê¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¿ô¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÏÆüËÜÁª¼ê¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëà¼¡ÅÀá¤ò¥á¥Ã¥Ä¤È¤·¡Ö¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ò£Æ£Á¤Ç¼º¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤ëÂÇ·âÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£²¬ËÜ¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÆâÌî¼ê¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤âÂç¶â¤òÅê¤¸¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÁèÃ¥Àï¤Ë²Ã¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÏÆâÌî¤Îº¸Â¦¡Ê»°ÎÝ¡Ë¤ËÊä¶¯¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿½ÀÁ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï£±£±·î£±Æü¤«¤é¤À¤¬¡¢¥Þ¥ë¥ÁÃË¤ÎÅÏÊÆ¤È¤¢¤Ã¤Æ¥«¥ª¥¹¤Ê¾õÂÖ¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£