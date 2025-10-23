【最新版】年収が高い職業No.1は「航空機操縦士」！ 就業するまでの流れやかかる費用を解説！

最新統計から見た航空機操縦士の年収事情

まず、最新の統計を確認しましょう。厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によれば、平均年収は1697万700円（平均年齢40.4歳）というデータが示されています。

航空機操縦士は他の職種を大きく上回る収入水準にあり、例えば、国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」より、民間企業勤務者の平均年収が478万円であることを考えると、かなりの高収入であるといえます。人材需要も高まっており、今後もこの水準が維持または上昇する可能性も指摘されています。

ただし、年収がこの水準であるのは「一定の経験年数」「大手航空会社勤務」「機長クラス」などの条件がそろった場合が多く、訓練生や若手、副操縦士時代はこの数字よりも低い水準となるケースがある点には注意が必要です。



なぜ航空機操縦士は年収が高いのか？ その背景を探る

航空機操縦士の収入が高い理由を整理すると、主に次のような要因があります。

まず、責任の重さです。旅客機や貨物機で多数の搭乗者や高価な貨物を運ぶ際には、操縦士が安全運航を担う立場にあり、技術・判断力・適性が強く求められます。

加えて、運航時間が多かったり、夜間・早朝・海外など不規則な勤務形態になったりするケースがあります。こうした就労条件の厳しさが、報酬水準に反映されています。

次に、供給側の希少性です。世界的にパイロットの人材不足が叫ばれており、特にアジア・太平洋地域では今後の運航需要拡大に伴ってパイロットが多数必要になると予測されています。そのため、航空会社にとって優秀なパイロットを確保するために報酬に反映しているという見方もあります。

さらに、訓練・資格取得・勤務経験を重ねていくことで昇給・役職（副操縦士→機長）・時間外勤務・手当などが積み上がる構造があるため、キャリアを重ねた操縦士の年収が非常に高額になることも背景です。

このように、高度なスキル・適性・勤務負荷・時間の投資が背景にある職種だと理解できます。



航空機操縦士になるまでの流れと、かかる費用・時間の目安

続いて、実際に航空機操縦士になるまでの典型的な流れと、どのくらいの費用・時間がかかるかの目安を整理します。

旅客機を運航するには「定期運送用操縦士」の資格が必要であり、旅客機のパイロットとして働くためには、国土交通大臣による「航空従事者技能証明」を受けなければなりません。航空会社への自社養成入社、航空大学校、または民間・大学の操縦課程で資格を取得するのが主なルートです。

航空会社に入社後はしばらく地上勤務などに就いて航空会社の社員としての経験を積み、所定の訓練を受けたのち、20代後半から副操縦士として飛行経験を積みます。そして30代後半から40代前半にかけて機長に昇格するのが一般的な流れとなります。

費用は操縦士になるまでのルートによって大きく異なり、私立大学や専門学校などのパイロット養成課程では1500万～2500万円程度の自己負担が必要となるケースもあります。

訓練期間としては、大学・専門学校で2～4年学び、その後操縦訓練を数年かけて飛行経験を積むのが一般的で、「入職前の訓練期間」は3年以上という実例が多いです。さらに副操縦士から機長になるには10～15年というキャリア年数がかかるとされています。

このように、コスト・期間ともに「簡単ではない」覚悟が必要です。加えて、採用倍率・健康身体条件・英語能力などのハードルもあります。



まとめ：夢を目指すなら知っておきたいポイント

「航空機操縦士」が年収トップの職業であるというのは、統計が示す通り明らかです。平均年収が1600万円台というデータも出ています。ですがその裏には、高額な訓練投資・時間・身体条件・適性の厳しさという現実があります。

もしこの道を目指すなら、「費用・時間・競争率」の3つを含めて早めに準備を始めることが重要です。そして、どのルートを取るか、自分がどのくらいの投資を許容できるか、キャリア形成にどれくらい時間をかけるかを見据えて検討するとよいでしょう。

また、年収の高い職業とはいえ「若手・副操縦士時代」から即高額収入というわけではなく、経験と地位を重ねてこそ高収入になるという点も押さえておきましょう。最終的に、「夢を持つ」ことも大切ですが、それだけでなく「現実的な計画を持つ」ことが、航空機操縦士を目指す上での鍵です。



