「ザ・ワールド Ver.CLEAR ＆ GOLD」「透龍」「ワンダー・オブ・U」の3種！メディコス・エンタテインメント 超像可動『ジョジョの奇妙な冒険』WF2026[冬]限定フィギュア

メディコス・エンタテインメントが展開するフィギュア「超像可動」シリーズに、『ジョジョの奇妙な冒険』WF2026[冬]限定アイテムが登場！

「ザ・ワールド Ver.CLEAR & GOLD」「透龍」「ワンダー・オブ・U」の3種が、2025年10月23日(木)12時よりMEDICOS ONLINE SHOPにて先行抽選販売受付中です。

2026年2月8日(日)開催予定の「ワンダーフェスティバル2026[冬]」会場での販売に先駆けて、WF限定特典付きフィギュアをゲットできるチャンスです！

メディコス・エンタテインメント 超像可動『ジョジョの奇妙な冒険』WF2026[冬]限定フィギュア

メディコス・エンタテインメントの人気フィギュアシリーズ「超像可動」に、『ジョジョの奇妙な冒険』からワンダーフェスティバル2026[冬]限定の3アイテムが登場！

「ザ・ワールド Ver.CLEAR & GOLD」「透龍」「ワンダー・オブ・U」がラインナップされます。

MEDICOS ONLINE SHOPにて、2025年10月23日(木)12時から12月26日(金)18時まで先行抽選販売の申し込みを受付中です☆

※お1人様各1個までのご応募となります。

超像可動「ザ・ワールド Ver.CLEAR & GOLD」

先行抽選販売価格：8,250円(税込)

WF会場販売価格：8,000円(税込)

発売月：2026年2月中旬予定(先行抽選販売分)

販売場所：MEDICOS ONLINE SHOP(先行抽選販売)、ワンダーフェスティバル2026[冬]会場

サイズ：全高約165mm

仕様：塗装済み可動フィギュア(PVC&ABS&ナイロン)

『ジョジョの奇妙な冒険 第3部』より、時を止める能力を持つスタンド「ザ・ワールド」がクリアバージョンで登場ッ！

ライトイエローを基調とした透き通るようなクリア素材に、ゴールドの装飾が映える美しい仕上がりです。

オプションパーツとして、「スタープラチナ」との戦いで見せた激しいラッシュをイメージした「無駄無駄連打エフェクト」が付属！

全高・横幅共に10cmを超える迫力のエフェクトパーツで、劇中の戦闘シーンも再現可能です。

さらに、差し替え用頭部パーツとハンドパーツも複数付属します。

超像可動「透龍」

先行抽選販売価格：9,900円(税込)

WF会場販売価格：9,500円(税込)

発売月：2026年2月下旬予定(先行抽選販売分)

販売場所：MEDICOS ONLINE SHOP(先行抽選販売)、ワンダーフェスティバル2026[冬]会場

サイズ：全高約150mm

仕様：塗装済み可動フィギュア(PVC&ABS&POM)

「ジョジョリオン」-ジョジョの奇妙な冒険 Part8-より、ロカカカの実の真実を知る男「透龍」が超像可動についに登場ッ!!

ズボンの柄や両腕のクマなど、特徴的な装飾も忠実に再現されています。

オプションパーツには、「ロカカカの実」（枝から着脱可能！）、作中で用いていたスマートフォン、ハンバーガーとドリンクが付属！

原作シーンの再現が楽しめます。

さらに、差し替え頭部パーツ3種や複数のハンドパーツが付属し、様々な表情やポーズを再現可能です！

WF限定特典として「セリフプレート」が付属します☆

※WF限定特典のセリフプレートは白ベースに黒文字です。

超像可動「ワンダー・オブ・U」

先行抽選販売価格：9,900円(税込)

WF会場販売価格：9,500円(税込)

発売月：2026年2月中旬予定(先行抽選販売分)

販売場所：MEDICOS ONLINE SHOP(先行抽選販売)、ワンダーフェスティバル2026[冬]会場

サイズ：全高約160mm

仕様：塗装済み可動フィギュア(PVC&ABS&POM)

「ジョジョリオン」-ジョジョの奇妙な冒険 Part8-より、「透龍」のスタンド「ワンダー・オブ・U」も超像可動に登場ッ!!

自身を“追う”者に厄災をもたらす能力を持つスタンドです。

スタンド形態時のハンドパーツに加え、「明負悟」の姿に扮している際の頭部パーツ2種と複数のハンドパーツが付属！

上下に可動する帽子パーツにより、目元を怪しげに隠すポーズも再現可能です。

オプションパーツには、明負悟が密かに開発していた新薬「LOCACACA6251」や、

岩昆虫「ドゥードゥードゥー・デ・ダーダーダー」、

そして杖が付属します！

こちらもWF限定特典として「セリフプレート」が付属します☆

※WF限定特典のセリフプレートは白ベースに黒文字です。

ワンダーフェスティバル2026[冬] 会場限定企画

WF2026冬会場では、特製ケース・シリアルナンバーが付いたクリスタル限定版の販売も決定！

超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』より、「ジョニィ・ジョースター」【クリスタル限定版】が数量限定で先着抽選販売予定です。

※本体は通常版の超像可動「ジョニィ・ジョースター」を使用。

さらに、WF2026冬会場にて対象商品を購入された方の中から抽選で、超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第1部』「ウィル・A・ツェペリ」【クリスタル限定版】が数量限定でプレゼントされます！

※画像は装飾前のものです。本体は通常版の超像可動「ウィル・A・ツェペリ」を使用。

※MEDICOS ONLINE SHOPでの先行抽選販売分は抽選の対象外となります。

※詳細は公式サイト等でご確認ください。

クリア素材が美しい「ザ・ワールド」に、待望の「ジョジョリオン」からの立体化となる「透龍」と「ワンダー・オブ・U」

どれもファン必見の仕上がりとなっています！

WF限定特典付きの先行抽選販売をお見逃しなく。

※WF2026冬終了後、販売数が予定数量に達しなかった場合、MEDICOS ONLINE SHOPや関連イベント等で販売される可能性があります。

※後日、WF限定特典が付属しない通常版の超像可動「透龍」、超像可動「ワンダー・オブ・U」が一般販売される予定です。

メディコス・エンタテインメント 超像可動『ジョジョの奇妙な冒険』WF2026[冬]限定フィギュア3種の紹介でした。

(C)荒木飛呂彦＆LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社

