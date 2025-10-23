「ザ・ワールド Ver.CLEAR ＆ GOLD」「透龍」「ワンダー・オブ・U」の3種！メディコス・エンタテインメント 超像可動『ジョジョの奇妙な冒険』WF2026[冬]限定フィギュア
メディコス・エンタテインメントが展開するフィギュア「超像可動」シリーズに、『ジョジョの奇妙な冒険』WF2026[冬]限定アイテムが登場！
「ザ・ワールド Ver.CLEAR & GOLD」「透龍」「ワンダー・オブ・U」の3種が、2025年10月23日(木)12時よりMEDICOS ONLINE SHOPにて先行抽選販売受付中です。
2026年2月8日(日)開催予定の「ワンダーフェスティバル2026[冬]」会場での販売に先駆けて、WF限定特典付きフィギュアをゲットできるチャンスです！
メディコス・エンタテインメント 超像可動『ジョジョの奇妙な冒険』WF2026[冬]限定フィギュア
メディコス・エンタテインメントの人気フィギュアシリーズ「超像可動」に、『ジョジョの奇妙な冒険』からワンダーフェスティバル2026[冬]限定の3アイテムが登場！
「ザ・ワールド Ver.CLEAR & GOLD」「透龍」「ワンダー・オブ・U」がラインナップされます。
MEDICOS ONLINE SHOPにて、2025年10月23日(木)12時から12月26日(金)18時まで先行抽選販売の申し込みを受付中です☆
※お1人様各1個までのご応募となります。
超像可動「ザ・ワールド Ver.CLEAR & GOLD」
先行抽選販売価格：8,250円(税込)
WF会場販売価格：8,000円(税込)
発売月：2026年2月中旬予定(先行抽選販売分)
販売場所：MEDICOS ONLINE SHOP(先行抽選販売)、ワンダーフェスティバル2026[冬]会場
サイズ：全高約165mm
仕様：塗装済み可動フィギュア(PVC&ABS&ナイロン)
『ジョジョの奇妙な冒険 第3部』より、時を止める能力を持つスタンド「ザ・ワールド」がクリアバージョンで登場ッ！
ライトイエローを基調とした透き通るようなクリア素材に、ゴールドの装飾が映える美しい仕上がりです。
オプションパーツとして、「スタープラチナ」との戦いで見せた激しいラッシュをイメージした「無駄無駄連打エフェクト」が付属！
全高・横幅共に10cmを超える迫力のエフェクトパーツで、劇中の戦闘シーンも再現可能です。
さらに、差し替え用頭部パーツとハンドパーツも複数付属します。
超像可動「透龍」
先行抽選販売価格：9,900円(税込)
WF会場販売価格：9,500円(税込)
発売月：2026年2月下旬予定(先行抽選販売分)
販売場所：MEDICOS ONLINE SHOP(先行抽選販売)、ワンダーフェスティバル2026[冬]会場
サイズ：全高約150mm
仕様：塗装済み可動フィギュア(PVC&ABS&POM)
「ジョジョリオン」-ジョジョの奇妙な冒険 Part8-より、ロカカカの実の真実を知る男「透龍」が超像可動についに登場ッ!!
ズボンの柄や両腕のクマなど、特徴的な装飾も忠実に再現されています。
オプションパーツには、「ロカカカの実」（枝から着脱可能！）、作中で用いていたスマートフォン、ハンバーガーとドリンクが付属！
原作シーンの再現が楽しめます。
さらに、差し替え頭部パーツ3種や複数のハンドパーツが付属し、様々な表情やポーズを再現可能です！
WF限定特典として「セリフプレート」が付属します☆
※WF限定特典のセリフプレートは白ベースに黒文字です。
超像可動「ワンダー・オブ・U」
先行抽選販売価格：9,900円(税込)
WF会場販売価格：9,500円(税込)
発売月：2026年2月中旬予定(先行抽選販売分)
販売場所：MEDICOS ONLINE SHOP(先行抽選販売)、ワンダーフェスティバル2026[冬]会場
サイズ：全高約160mm
仕様：塗装済み可動フィギュア(PVC&ABS&POM)
「ジョジョリオン」-ジョジョの奇妙な冒険 Part8-より、「透龍」のスタンド「ワンダー・オブ・U」も超像可動に登場ッ!!
自身を“追う”者に厄災をもたらす能力を持つスタンドです。
スタンド形態時のハンドパーツに加え、「明負悟」の姿に扮している際の頭部パーツ2種と複数のハンドパーツが付属！
上下に可動する帽子パーツにより、目元を怪しげに隠すポーズも再現可能です。
オプションパーツには、明負悟が密かに開発していた新薬「LOCACACA6251」や、
岩昆虫「ドゥードゥードゥー・デ・ダーダーダー」、
そして杖が付属します！
こちらもWF限定特典として「セリフプレート」が付属します☆
※WF限定特典のセリフプレートは白ベースに黒文字です。
ワンダーフェスティバル2026[冬] 会場限定企画
WF2026冬会場では、特製ケース・シリアルナンバーが付いたクリスタル限定版の販売も決定！
超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン』より、「ジョニィ・ジョースター」【クリスタル限定版】が数量限定で先着抽選販売予定です。
※本体は通常版の超像可動「ジョニィ・ジョースター」を使用。
さらに、WF2026冬会場にて対象商品を購入された方の中から抽選で、超像可動『ジョジョの奇妙な冒険 第1部』「ウィル・A・ツェペリ」【クリスタル限定版】が数量限定でプレゼントされます！
※画像は装飾前のものです。本体は通常版の超像可動「ウィル・A・ツェペリ」を使用。
※MEDICOS ONLINE SHOPでの先行抽選販売分は抽選の対象外となります。
※詳細は公式サイト等でご確認ください。
クリア素材が美しい「ザ・ワールド」に、待望の「ジョジョリオン」からの立体化となる「透龍」と「ワンダー・オブ・U」
どれもファン必見の仕上がりとなっています！
WF限定特典付きの先行抽選販売をお見逃しなく。
※WF2026冬終了後、販売数が予定数量に達しなかった場合、MEDICOS ONLINE SHOPや関連イベント等で販売される可能性があります。
※後日、WF限定特典が付属しない通常版の超像可動「透龍」、超像可動「ワンダー・オブ・U」が一般販売される予定です。
メディコス・エンタテインメント 超像可動『ジョジョの奇妙な冒険』WF2026[冬]限定フィギュア3種の紹介でした。
(C)荒木飛呂彦＆LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 「ザ・ワールド Ver.CLEAR ＆ GOLD」「透龍」「ワンダー・オブ・U」の3種！メディコス・エンタテインメント 超像可動『ジョジョの奇妙な冒険』WF2026[冬]限定フィギュア appeared first on Dtimes.