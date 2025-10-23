『アメトーーク！』“ピッチャー芸人”が集結！松坂大輔と伝説の投げ合いを繰り広げた元エースも

10月23日（木）の『アメトーーク！』では、「ピッチャー芸人」が放送される。

弱小校＆強豪校出身、現役選手など、「ピッチャー芸人」が大集結。

エース（バッテリィズ）、西村真二（コットン）、上重聡、藤田憲右（トータルテンボス）、佐々木隆史（エバース）、松陰寺太勇（ぺこぱ）、高岸宏行（ティモンディ）が、自慢の投球や“ピッチャーあるある”をぶちまける。

「オレの投球を見てくれ!!」では、それぞれが投球フォームや自慢の変化球を披露。

しきりに「全盛期ではない！」と前置きをする西村の投球を見たバカリズムは「思ったよりフォームがキレイ」と感嘆する。その言葉に、思わず「そんなに見積もり低かったんですか!?」と苦笑する西村だが…。

また、「基本的には直球勝負なんですけど、実は7種類投げられる」というエースの球速に一同驚きを隠せず。

一方、コントロールに自信があるという松陰寺だが、なぜかスタジオの空気は微妙に。まさかの“自称エース”疑惑まで勃発してしまう。

そんななか、松坂大輔と伝説の投げ合いを繰り広げた高校野球の名門・PL学園の元エースで、番組初登場のフリーアナウンサー・上重のターンに。

奇跡の完全試合を達成した大学時代の映像が公開されると、尊敬のまなざしを送る芸人たちから「なんでプロにならなかった…!?」と疑問が大噴出する。

さらに、芸人と「栃木ゴールデンブレーブス」の投手という二足のわらじで活躍中の高岸は、今回の収録でも脅威の球速を記録して…。

続く「ピッチャーあるある!!」では、野手の掛け声にイラッとした瞬間や、いまだに街でやってしまうことなど、ピッチャーなら共感してしまうあるあるが大連発。

すると、自他ともに認める弱小校出身のエースや西村は、ピッチャーがランナーの進塁を防ぐ“けん制”についての思いを激白する。

しかし、「弱いチームの人って、けん制したがる（笑）」という上重や、「僕も、けん制では投げないですね」という高岸ら実力者たちと対立することに。

さらに、野手経験者・町田和樹（エバース）は、「ピッチャーってサボッてるときない？」というひと言で、ピッチャー芸人たちを敵に回すことになってしまい…。

また、スタジオでは「プレッシャーストラックアウト!!」を実施。

7人で12球を投げ、9枚のパネルを抜けたら賞金がゲットできると聞いて、芸人たちは大張り切り。

本来より短い距離でのチャレンジに、エースは「外すほうがおかしい！」と自信満々。

しかし西村は、「なんか、顔…大丈夫？」と藤田に心配されるほどプレッシャーで追い込まれてしまう。

はたして、大緊張のなかで挑むストラックアウトの結末やいかに？