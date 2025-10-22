トヨタ自動車株式会社は、新型車「ランドクルーザー“FJ”」を2025年10月16日に世界初公開した。

2026年年央頃の日本発売を予定する同モデルは、「Freedom & Joy」の頭文字を冠し、ランドクルーザー伝統の「信頼性・耐久性・悪路走破性」に“楽しさ”という新たな価値を加えたシリーズ最新作となる。コンパクトで高い機動性を持ちながら、悪路対応性能も備え、カスタマイズ性に優れているのも特徴だ。興味のある方は公式サイトもチェックしてみてはいかがだろうか。

新型車「ランドクルーザー“FJ”」を世界初公開

新型車「ランドクルーザー“FJ”」を世界初公開しました。日本での発売は2026年年央頃を予定しています。

ランドクルーザー“FJ”（プロトタイプ）

ランドクルーザー（以下ランクル）は、トヨタBJ型として1951年に誕生し、直後に自動車として初めて富士山6合目の登山に成功しました。その時から、このクルマだからこそ行き来できる場所で様々な人々の安全と安心を提供する使命を負っています。その後、世界中のお客様に育てられ・鍛えられることで、「どこへでも行き、生きて帰ってこられるクルマ」として信頼性・耐久性・悪路走破性の継承と進化を続けながら、現在までに190を超える国と地域で、累計1,215万台＊1のランクルが人々の命や暮らしを支えてきました。70数年にわたり、世界中のお客様に育てられ・鍛えられてきたトヨタを代表するモデルです。

ランクルは、常に最新技術を導入しフラッグシップとして進化を担うステーションワゴン（“300”シリーズ）、高い耐久性と整備性でワークホースを担うヘビーデューティモデル（“70”シリーズ）、質実剛健を追求し、お客様の生活と実用を支えるという原点に回帰し2024年に誕生したランクルの中核モデル（“250”シリーズ）の3つのシリーズで展開してきました。

今回、ランドクルーザー“FJ”＊2を新たにシリーズに加え、“250”シリーズで原点回帰したからこそ見えた、「もっと多くのお客様にランクルを楽しんでいただきたい」という思いから、人々の生活を支える「信頼性・耐久性・悪路走破性」に、自分らしく楽しむ自由「Freedom＆Joy」という新たな価値を提供してまいります。

今後もランドクルーザーは、様々な社会の要求に応えながら世界中のお客様の生活を支え、信頼されるクルマであり続けるべく進化を続けていきます。

TOYOTAは、10月30日（木）から11月9日（日）＊3にかけて開催されるJapan Mobility Show 2025に出展し、「ランドクルーザー“FJ”」を公開します。

＊1 2025年8月時点、累計販売台数 LEXUS LX、GXを含む数値

＊2 車名には、ランクルに自分らしく楽しむ自由「Freedom＆Joy」という新たな価値を付与し、ランクルを未来へ繋ぐという意味を込めています

＊3 東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催。10月29-30日 ： プレスデー、10月31日 ： 特別招待日等、11月1-9日 ： 一般公開

新型車ランドクルーザー“FJ”の詳細は以下の通りです。

ランドクルーザー“FJ”の3つのポイント

デザイン＆パッケージ https://global.toyota/jp/newsroom/toyota/43389342.html?adid=ag478_mail&padid=ag478_mail#design 悪路走破性＆機動性https://global.toyota/jp/newsroom/toyota/43389342.html?adid=ag478_mail&padid=ag478_mail#performance カスタマイズhttps://global.toyota/jp/newsroom/toyota/43389342.html?adid=ag478_mail&padid=ag478_mail#customization

ランクルが受け継いできた伝統とモダンを統合させた内外装デザインと、機能性を追求したパッケージ

エクステリアデザイン

ランドクルーザー“FJ”（プロトタイプ）

歴代ランクルが重視してきた居住性と積載性を考慮したスクエアなキャビンを意識したシルエットを踏襲 サイコロをモチーフとした直方体ボディと角をそぎ落とした面取り構成で、無駄のない強い塊感と楽しさを表現 フロント・リヤは、引き締まったシンプルなボディに力強いバンパーと張り出したフェンダーの構成とし圧倒的な安定感を表現 フロント、リヤともにコーナーバンパーを取り外し可能な分割タイプとすることで、壊れた部分のみ交換可能とし修理性を向上させるとともに、より個性的にランクルを楽しめるカスタマイズへの対応にも配慮

インテリアデザイン・安全性

ランドクルーザー“FJ”（プロトタイプ）の室内

移動の楽しさを体験できる室内を目指し、車両姿勢が認知しやすい水平基調のインストルメントパネルや、視点移動が少なくなるよう機能をそれぞれ集約したモニター、スイッチ類、自然な操作ができるシフトノブなど、様々な環境で運転する時でも瞬時に認知、操舵ができるコクピットレイアウトを実現 安全なオフ／オンロード走行に貢献するため、低く設計されたカウルとインストルメントパネル上面によって、見通しのいい前方視界を実現。悪路でも路面を見下ろしやすいように、ベルトラインを低く設計 プリクラッシュセーフティなどの先進機能を付与した予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を採用し、より安心な運転をサポートランクルにふさわしい「悪路走破性と機動性」と「コンパクトだからこその気軽さ軽快さ」を両立

IMVシリーズで鍛えたプラットフォームを活用し、地上高やアプローチアングルの確保。“70”シリーズ同等のホイールアーティキュレーション（タイヤの浮きづらさ）によるランクルにふさわしい優れた悪路走破性を実現 ホイールベースの縮小（“250”シリーズ比 －270mm）により、最小回転半径5.5mの取り回しの良さ、オフロードでの機動性を確保し、ランクルに新たな魅力を付与 床下へのブレース追加、ボディの高剛性化により、優れた操縦安定性を確保 開発では、オフロード試験にて弱点を徹底的に洗い出し、ランクルネス（信頼性・耐久性・悪路走破性）をつくり込み 「どこにでも行きたくなる」カスタマイズ

ランドクルーザー“FJ”（海外カスタマイズ仕様・プロトタイプ）

今後、カスタマイズの楽しさが拡がるオプションを導入（各種アイテムはモデルライフの中で順次導入予定。地域ごとで採用有無・内容は異なります）

歴代のランクルを彷彿とさせる丸目型ヘッドランプ 多様な用途に応じた荷室空間を提供でき、アウトドア用品などを取り付けられるモールパネル ランクルらしい「どこへでも行く」オフロードスタイルを支える堅牢な外装・機能アイテム

新しい移動の価値観を提供し、人とモノを運べる電動パーソナルモビリティの「LAND HOPPER」開発中（発売は未定）

LAND HOPPER コンセプトモデル

ランドクルーザー“FJ”主要諸元（プロトタイプ）

ランクルでたどり着いたさらにその先のトレイル（山や森の中にある主に未舗装路の小道）などのオフロードの楽しさを体感でき、日常の普段使いにととまらず、クルマのラゲージに積載して旅先でのツーリングなど移動の楽しみを拡大

全長（mm） 4,575 全幅（mm） 1,855 全高（mm） 1,960 ホイールベース（mm） 2,580 乗車定員 2列シート5人乗り エンジン 2TR-FE 2.7Lガソリンエンジン 駆動方式 4輪駆動（パートタイム4WDシステム） トランスミッション 6 Super ECT 最高出力 120kW（163PS） 最大トルク 246N･m

以上

リリース提供元：トヨタ自動車株式会社