YouTube動画「昔に銀歯治療された方は見た方がいいかも...銀歯の詰め物を外すと大体こんなことになっています...」にて、ハプラス歯科代表の木村隆寛氏が“銀歯から白い歯へと治療をやり直したい”と考えている人に向けて、実際の症例とともにリアルな注意点を語った。

木村氏はまず「銀歯から白い歯にしたいというニーズはすごく多い」と現場の実感を明かしつつ、近年は銀歯の適用が減り「今は新たに入れる銀歯は少なくなっている」という。また、自身の過去の口腔内写真を使いながら「見た目重視で白い歯に変えたくても、必ずしもセラミックやジルコニア一択ではない」とし、それぞれの治療法ごとのポイントを丁寧に説明している。

そのうえで、「ジルコニアブリッジを入れている方、気をつけてください」「ジルコニアは本体が壊れなくても、接着が外れて片方だけ外れているケースがめちゃくちゃ多い」と独自の見解を語り、「セラミックやジルコニアは削る分量が多く、歯の寿命に影響が出る場合もある」とデメリットを指摘。さらに「銀歯の方が長持ちすることもある」「特に奥歯など一番パワーがかかる部分は、必ずしも白い歯に交換するのが正解とは限らない」と警鐘を鳴らすシーンも目立った。

また「歯の治療で見た目も大切だけど、寿命を落とさない材料を選ぶのがポイント」「奥歯を保険で銀歯にしている場合、無理に白い歯へ変えるとマージンが合わずに寿命が縮むことも」と実例を交えてアドバイス。保険適用の境界や“グレーゾーン”についても「銀歯に問題がないのに白くしたいだけで交換は原則保険外」「保険にこだわるより、しっかりとした素材と技術で治療するのがおすすめ」と語った。

