歯科医が語る「銀歯から白い歯」治療の落とし穴 見た目重視で寿命縮むケースも
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画「昔に銀歯治療された方は見た方がいいかも...銀歯の詰め物を外すと大体こんなことになっています...」にて、ハプラス歯科代表の木村隆寛氏が“銀歯から白い歯へと治療をやり直したい”と考えている人に向けて、実際の症例とともにリアルな注意点を語った。
木村氏はまず「銀歯から白い歯にしたいというニーズはすごく多い」と現場の実感を明かしつつ、近年は銀歯の適用が減り「今は新たに入れる銀歯は少なくなっている」という。また、自身の過去の口腔内写真を使いながら「見た目重視で白い歯に変えたくても、必ずしもセラミックやジルコニア一択ではない」とし、それぞれの治療法ごとのポイントを丁寧に説明している。
そのうえで、「ジルコニアブリッジを入れている方、気をつけてください」「ジルコニアは本体が壊れなくても、接着が外れて片方だけ外れているケースがめちゃくちゃ多い」と独自の見解を語り、「セラミックやジルコニアは削る分量が多く、歯の寿命に影響が出る場合もある」とデメリットを指摘。さらに「銀歯の方が長持ちすることもある」「特に奥歯など一番パワーがかかる部分は、必ずしも白い歯に交換するのが正解とは限らない」と警鐘を鳴らすシーンも目立った。
また「歯の治療で見た目も大切だけど、寿命を落とさない材料を選ぶのがポイント」「奥歯を保険で銀歯にしている場合、無理に白い歯へ変えるとマージンが合わずに寿命が縮むことも」と実例を交えてアドバイス。保険適用の境界や“グレーゾーン”についても「銀歯に問題がないのに白くしたいだけで交換は原則保険外」「保険にこだわるより、しっかりとした素材と技術で治療するのがおすすめ」と語った。
木村氏はまず「銀歯から白い歯にしたいというニーズはすごく多い」と現場の実感を明かしつつ、近年は銀歯の適用が減り「今は新たに入れる銀歯は少なくなっている」という。また、自身の過去の口腔内写真を使いながら「見た目重視で白い歯に変えたくても、必ずしもセラミックやジルコニア一択ではない」とし、それぞれの治療法ごとのポイントを丁寧に説明している。
そのうえで、「ジルコニアブリッジを入れている方、気をつけてください」「ジルコニアは本体が壊れなくても、接着が外れて片方だけ外れているケースがめちゃくちゃ多い」と独自の見解を語り、「セラミックやジルコニアは削る分量が多く、歯の寿命に影響が出る場合もある」とデメリットを指摘。さらに「銀歯の方が長持ちすることもある」「特に奥歯など一番パワーがかかる部分は、必ずしも白い歯に交換するのが正解とは限らない」と警鐘を鳴らすシーンも目立った。
また「歯の治療で見た目も大切だけど、寿命を落とさない材料を選ぶのがポイント」「奥歯を保険で銀歯にしている場合、無理に白い歯へ変えるとマージンが合わずに寿命が縮むことも」と実例を交えてアドバイス。保険適用の境界や“グレーゾーン”についても「銀歯に問題がないのに白くしたいだけで交換は原則保険外」「保険にこだわるより、しっかりとした素材と技術で治療するのがおすすめ」と語った。
関連記事
歯科医・木村隆寛氏、歯周ポケット9ミリ超は「抜歯レベル」と警鐘 “早期発見のため日常からの意識改革を”
歯科医・木村隆寛「“自分の歯を削るのは最終手段”インプラント・ブリッジ・入れ歯の違いを徹底解説」
歯科医師が明かす！「虫歯・セルフケア不足は歯根嚢胞のリスク」論文と臨床経験から指摘
チャンネル情報
このチャンネルでは、皆さんの健康寿命を伸ばすための予防策や、あなたに合った最適な治療の選び方など、皆さんの口元や歯が健康に過ごせるための有益な情報を発信していきます！