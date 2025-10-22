小児科WEB受付問題→“どんなに頑張っても1番取れない”に10万いいね「急いでも6番」「わかります」【ママリ】

「どんなに頑張っても6番」小児科あるあるに10万いいね

めんみ(@menminosabuaka)さんが投稿した小児科あるあるエピソード。皆さん、わが子の耳鼻科や小児科をネット予約したことはありますか？





朝一番は本当に争奪戦で、時には予約すらできないことも。そんなときに誰もが思ったことがありそうなことを、投稿でつぶやいてくれました。

小児科の予約、毎朝7時開始で1番取りたくて猛スピードでスマホ操作してるんだけどどんなに頑張っても6番とかなんだよな…

1番の人、絶対プログラム組んでるだろ…

猛スピードで予約をしても、なぜかいつも取れない1番。1番を取る人を想像してみたら「プログラムを組んでいる」という結論にたどりついたのだとか。早い番号を取る人と自分の何が違うのか気になってしまう展開に、共感できる人はいるのではないでしょうか。



この投稿には「先日2番が取れました！待ち受けにしています」「めっちゃ分かります！」などのリプライが寄せられました。スムーズに予約できて待ち時間が少ないのが理想ですが、なかなか現実は思うようにいきませんよね。子どもの通院のために頑張るパパママにとって、「あるある」な投稿でした。

足湯に浸かる娘のあんよを見た、母のダジャレ投稿に10万いいね

ぴぃ☺︎R5.9🎀(@pienpien0506)さんの投稿です。赤ちゃんのぷくぷくとした姿はとても愛らしく、たまらないですよね。この時期、とにかくたくさん写真や動画を撮ったというママやパパもいるはず。



ぴぃ☺︎R5.9🎀さんは、娘を連れて足湯に行きました。初めての足湯に浸かる赤ちゃんのあんよがかわいすぎて…。

©︎pienpien0506

むちむちあんよ、初めての足湯♨️



👶「足湯で疲れをフットバチュ」

むちむちとしたあんよが足湯に浸かる姿、かわいすぎますよね。隣に座るパパとの足の長さや大きさの違いが、余計にかわいらしさを引き立てているように思えます。ちぎりパンのような太ももや足首も、この時期ならではの愛らしさです。



そしてママが考えついたのは「足湯で疲れをフットバチュ」というダジャレ。「ふっとばちゅ」という赤ちゃん語を使ったダジャレと写真が相まって、多くのXユーザーは心をつかまれたようです。



この投稿には「かわよ過ぎて泣いた…」や「ダジャレが最高」などのリプライがついていました。まさに疲れを「フットバチュ」癒やしの投稿でしたね。

中1男子の筆箱から出てきた「長いもの」に6万人がいいね！

めがね☺︎(@ZOZrcmxamdpRp1N)さんの投稿です。長男が筆箱を整理している様子を見ていためがねさんが見つけたものは、お手製の長～い「ある物」。なぜ長くしたのかも気になりますが、もっと気になるのが手書きの名前だとか。個性派な力作をご紹介します。

©︎ZOZrcmxamdpRp1N

中1長男の筆箱から発見…。

スティックのりが2本つなげられ「のりローング1号」とネーミングされたのり。なぜつなげたのか、なぜ名前をつけたのか、気になることはいろいろありそうです。



また「のりロング」ではなく「ローング」なところにも個性を感じます。長くしたかった！という熱い思いは感じとれました。



この投稿に対し「個性的」「力作ですね」などのリプライが寄せられました。他にも「これやってるうちは不良にならない」という、子育て中の方の声も。中学生男子ともなると、関わり方に悩む方もいそうですよね。しかし、のりを長くすることに一生懸命な様子から、少しだけ安心できそうです。



ちなみに、この長いのりは「みんな同じのだから、自分のだとわかるように作った」という裏話があるそう。1号が使い終わったらぜひ改良したのりローング2号を見てみたいですよね。

