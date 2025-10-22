沖縄初となるディズニーストアのポップアップが、サンエー浦添西海岸PARCO CITYにて開催決定。

沖縄県内では初となるコンテンツが続々投入され、秋の沖縄を盛り上げます☆

サンエー浦添西海岸PARCO CITY「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」沖縄会場

© Disney © Disney/Pixar © & Lucasfilm Ltd. © 2025 MARVEL

会期：2025年10月31日（金）〜11月24日（月・振休）25日間

会場：サンエー浦添西海岸パルコシティ 2F センタープラザ

入場：無料

サンエー浦添西海岸PARCO CITYにて、ディズニーストアのポップアップ「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」を開催。

ディズニーストアのポップアップが、期間限定で沖縄に初上陸します！

会場には、沖縄で初披露となる『ミッキーマウス・クラブ』のアートを使用した12種類の新デザイングッズをはじめ、過去最大のラインナップを展開。

ご当地グッズや会場限定グッズも登場します。

さらに、ディズニーフラッグシップ東京のシンボルである「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」の特別フォトスポットも設置。

ディズニーの世界観に没入できる特別な空間で、究極のショッピング体験が楽しめます☆

会場限定グッズ

「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」沖縄会場では、会場限定グッズも登場。

特別なデザインのぬいぐるみや普段使いできる雑貨などが展開されます！

ぬいぐるみ「ミッキーマウス」

© Disney

爽やかな服装の「ミッキーマウス」が、会場限定グッズに登場。

帽子もアクセントになったコーデで、バカンス気分を楽しんでいるようです☆

ぬいぐるみ「ミニーマウス」

© Disney

ぬいぐるみには「ミッキーマウス」とおそろいコーデの「ミニーマウス」も！

セットで揃えたくなる限定グッズです。

トートバッグ

© Disney

帽子をかぶった「ミッキーマウス」」の横顔が爽やかなトートバッグ。

レトロなタッチで描かれているのもポイントです☆

ステンレスボトル

© Disney

お出かけ時のドリンク持ち歩きに便利なステンレスボトル。

「ミッキーマウス」」たちを描いた、楽しいデザインです。

シークレット巾着

© Disney

カラフルな巾着は、シークレット形式での販売。

カラーごとに描かれているキャラクターが異なります！

キーチェーン

© Disney

グリーンの洋服が印象的な「ミッキーマウス」のキーチェーン。

いつもとは違う色使いが目を引くグッズです☆

うるぽちゃちゃん「ミッキーマウス」

© Disney

うるんだ瞳で見つめるようなデザインが特徴の「うるぽちゃちゃん」から、限定デザインの「ミッキーマウス」が登場。

大きな瞳が愛らしいデザインです！

うるぽちゃちゃん「ミニーマウス」

© Disney

「ミニーマウス」の「うるぽちゃちゃん」は、ボリュームあるまつげがチャーミング。

旅行スタイルのコーディネートもかわいい限定グッズです☆

ディズニーストア最新グッズ

© Disney

ディズニーストアオリジナルキャラクターの「UniBEARsity(ユニベアシティ)」や「UniBestiez(ユニべスティーズ)」のグッズも展開。

© Disney

ライフスタイル雑貨やお菓子、アパレルなど、豊富な商品を取り揃えます。

さらに、期間中には毎週のように新グッズも登場。

何度でも足を運びたくなる、楽しいポップアップイベントです！

Holidayツリーが2Fセンタープラザに登場

期間：2025年10月31日（金）〜1月12日（月祝）

場所：サンエー浦添西海岸パルコシティ 2Fセンタープラザ ※ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー 沖縄会場内

観覧：無料

※画像はイメージです

※本年度は点灯式の開催はありません

「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」の開催に合わせて、2025年10月31日より、2Fセンタープラザに「Holidayツリー」が登場。

直径4メートル・全長7メートルのツリーに、ブルーのリボンとオーナメント、約3,000個の電飾を設置します。

一足早く、Holidayムードを醸成する存在です☆

ディズニーストアのポップアップが、期間限定で沖縄に初上陸。

サンエー浦添西海岸PARCO CITYの「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」沖縄会場は、2025年10月31日〜11月24日まで開催です！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 沖縄限定グッズも盛りだくさん！サンエー浦添西海岸PARCO CITY「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」 appeared first on Dtimes.