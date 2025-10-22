次世代のコント師たちによる頂上決戦『キングオブコント2016』チャンピオンが、バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に登場！ “ぽっちゃりメガネキャラ”だったチャンピオンは、とある理由によるストレスで激痩せしていた……！

【TVer】メガネ激痩せキングオブコント王者、とある年上女性と30年ぶりに偶然再会！ 千鳥ノブ「奇跡！」「偶然の！ おもしろ展開!?」と期待したら……!?

『キングオブコント2016』チャンピオンでぽっちゃりメガネキャラといえば、ライスの関町知弘。ロケ開始前から関町は、「ぽっちゃりメガネ枠は僕のものだと世間に認識させたいですね！」とやる気満々だが、その体は以前と比べると非常にほっそりしている。

実は関町は、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』にロン・ウィーズリー役で出演中。『相席食堂』のロケのオファーがきた当時に舞台の本番が控えていて、「プレッシャーに押し潰されて激痩せした」とのこと。なんと、体重が8キロも減ったそうだ。

そんな関町がトレードマークのメガネを外して成りきったロンは、本家を演じたイギリスの俳優ルパート・グリントとは程遠い衝（笑）撃ビジュアル！ SNSでこのビジュアルが公開されると、「ゆりやんかと思いました」「先週、新世界でこのおばさま見かけました」「神取忍……感」「アニーかと思った」「親戚のおばさんに激似」といった声が続出した。

“関町ロン”に、『相席食堂』MCの千鳥も大笑い。「なんでファンはこれを炎上させない!? 炎上させないと、こんなロンは！」「日本のハリー・ポッターファンなんかめちゃくちゃおるやろ。大好きで観に行ったらロン、これが出てくるんか！」「（舞台は）来年までやるらしいよ」「長っ！」などとツッコみまくった。

ぽっちゃりじゃなくなった関町は、「すみません、なんとかこのロケ中に太りたいなと思っていますんで……」とカメラに宣言して、東京都世田谷区でロケを開始。ぽっちゃりにふさわしい最強のハイカロリーグルメを探すべく通行人に声をかけるも、全員から相手にされず、ようやくハイカロリーグルメを見つけるも、相席した男子大学生から、「真空ジェシカとかだったら嬉しかったかもしれない」と言われてしまった。

その後のロケでも、関町は空回りしてばかり。彼が笑いの奇跡を起こすと期待していた千鳥は、「なんかごっついおもろないな！」「俺ら今、ちゃんとバラエティのVTR見ている？」「なんでこんなやつにチャンスあげてんねん！」などとツッコミが止まらなかった。

なお、千鳥が散々な点数をつけた関町のロケVTRは、『相席食堂』10月21日放送回で公開された。同放送回では、新たなるロケの頂上決戦「ぽっちゃりメガネ-１グランプリ」と題して、「キングオブコント王者」枠の関町以外にも、「無冠の帝王」枠と「和菓子」枠の強烈キャラクターが登場した。

【TVer】激痩せライス関町、ロケでとんでもないエンディングを迎え……千鳥に超レアリアクションをさせ、さらには「大悟が選ぶおかわり賞」受賞！