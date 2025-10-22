こんぶさんがインスタグラムで発表しているシリーズ漫画「ずぼらあるある」が、今回ご紹介する2作品合計で2万5000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

「いろいろめんどくさい」と思ってしまう「ずぼら」な性格の作者。ママ友に髪形を褒められたとき、つい…という内容で、読者からは「私も同じ！」「分かりみが強すぎる」などの声が上がっています。

褒められ下手の日常あるある

こんぶさんは、インスタグラムでエッセー漫画を発表しています。2019年に『こんぶ日記〜こよなく愛する旦那と息子と時々おしり』（大和書房）を、2020年に『こんぶ日記２〜なんだかんだ言いながら笑って過ごす日々』（大和書房）を出版。2025年には『子どもの「イヤイヤ期」を楽しむ本 育児の「困った」がすーっとなくなるワザはこれ！』（Gakken）のイラストを担当しました。こんぶさんに作品について話を聞きました。

今回の記事では、「ずぼらあるある」シリーズから「髪型とコミュ障」と、続編の「言わない決意」をご紹介します。

Q.「ずぼらあるある」を漫画にしようと思った理由を教えてください。

こんぶさん「『こんなにずぼらなことをしているのは私だけなのか？』と気になったことと、家事育児を頑張って疲れている人たちに、『こんなに適当な人もいるから、たまには手を抜いても大丈夫』と思ってもらえたら、と描きました」

Q.つい、「いらんこと」を言ってしまうのはなぜでしょうか。

こんぶさん「褒められ慣れないので、テンパって笑いや自虐で逃げようとしてしまいます。素直に『ありがとう』と言って、スマートに相手を褒め返せるような人間になりたいです」

Q.その後、このママさんから髪形について、何かツッコミを受けましたか。

こんぶさん「何も言われていませんが、きっと私が髪をまとめている日は『洗ってないのね』と、温かい目で見守ってくれていると思います」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

こんぶさん「毎回、『引かれるかな？』と思って投稿しますが、いつも共感のコメントをたくさんいただきます！」