日向坂46・正源司陽子、“実の従姉妹”乃木坂46・五百城茉央の失敗に学んだこと
アイドルグループ・日向坂46の正源司陽子（18歳）が、10月20日に放送されたラジオ番組「TOKYO SPEAKEASY」（TOKYO FM）に出演。同じ坂道グループで、実の従姉妹である乃木坂46・五百城茉央（20歳）の“失敗”に学んだエピソードを語った。
同じ坂道グループで、実の従姉妹である乃木坂46・五百城茉央と日向坂46・正源司陽子がラジオ番組で初共演を果たし、兵庫県出身らしく関西弁でのトークを繰り広げる。
トークの中で、五百城が乃木坂46に入った時の“自己紹介”用のプロフィールにある「好きな食べ物」が「鮪マグロ」とあるが、正源司も「マグロ」と書いており、五百城が「ちょい、匂わせてる」と正源司がアピールをしてきていたとイジり、正源司も「ごめん！嘘はないから、そういえば茉央ちゃんと好きなもの似てるし、若干匂わせしてたら面白いかなって」と笑う。
正源司によると、ほかにも「好きな色」が五百城は「空！海！みたいな色」と書いているところに、正源司が「海っぽい青！」としていたり、出身地も五百城が「兵庫県」と書いて県の形をイラストで描いたが、このとき淡路島を書き忘れてしまい、後に五百城が「淡路島出身の人にどうしよう！ああー！」とあたふたしていたのを知っていたため、正源司はちゃんと淡路島を描いたという。五百城は「茉央の失敗を！ちゃんと描いてた」と笑った。
