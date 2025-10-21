いつも温厚な売れっ子芸人の闇が明らかに！『ロンハー』新企画で“人間性が問われる質問”

10月21日（火）の『ロンドンハーツ』では、前回に引き続き新企画「芸人戦力外投票」が放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

この中で戦力にならないのは誰なのか、芸人同士でガチで考えて決めていく同企画。

芸人としての立ち回り、人間性、仕事面やプライベートなど…総合的に考えて判断していく企画に売れっ子芸人が参戦する。

参加メンバーは『ロンドンハーツ』初登場のエース（バッテリィズ）を始め、M-1王者の久保田かずのぶ（とろサーモン）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、井口浩之（ウエストランド）、実力派漫才師の芝大輔（モグライダー）、新山（さや香）、佐々木隆史（エバース）、高野正成（きしたかの）、さらに唯一ピン芸人から参加するみなみかわの計9名。

今回のテーマは「このメンバー全員で旅行に行くとして1人外すなら？」。人間性が問われる質問で誰が戦力外になってしまうのか？

いざ開票し始めると、「本当にプライベートが暗い…」「神経質で気を遣う」「後輩へのイジリ方が嫌!!」など、裏の顔を知る仲間だからこそ出てくるリアルな意見が続々。

辛辣な意見が飛び交いスタジオがヒートアップするなか、芝＆久保田の怪しい関係性が発覚？

さらにいつも温厚なエースの闇が明らかに。はたして、戦力外通告される悲しい芸人は一体誰なのか？