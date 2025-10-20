自分好みの焼き加減で味わう“焼肉スタイル”！花より、ハンバーグ。ASTY静岡店

静岡創業の肉のプロ集団が手掛ける新感覚ハンバーグブランド「花より、ハンバーグ。」の4号店が、2025年10月16日(木)にASTY静岡にオープン。

A5黒毛和牛などをブレンドしたこだわりのハンバーグを、自分好みの焼き加減で味わう“焼肉スタイル”で楽しめるお店です！

花より、ハンバーグ。ASTY静岡店

オープン日：2025年10月16日(木)

所在地：ASTY静岡東館 (静岡県静岡市葵区黒金町54番地3)

営業時間：平日 11:30〜22:30、土日祝 11:00〜22:30

「花より、ハンバーグ。」は、静岡で創業60余年の歴史を持つ肉の総合商社「アオノグループ」が開発したハンバーグブランド。

横浜の1号店からスタートし、Instagramのフォロワーは1万3千人を超えるなど、多くのファンから支持されています。

今回、グループのお膝元であるJR静岡駅直結の商業施設「ASTY静岡」に、待望の凱旋出店となります。

“焼肉スタイル”で楽しむ新感覚ハンバーグ

「花より、ハンバーグ。」の最大の特徴は、焼肉のように自分で焼いて味わう新しいスタイル。

熱々の鉄板で提供されるハンバーグを、スタッフが食べやすいサイズに取り分け。

利用客は好みの焼き加減に仕上げて、一番おいしい状態でいただくことができます。

肉のプロが厳選したこだわりのハンバーグ

ハンバーグは、肉のプロが厳選したこだわりの2種類を用意。

A5黒毛和牛を中心に独自ブレンドした、旨味の強い看板メニュー「花より、ハンバーグ」。

そして、静岡県産黒毛和牛ブランド「WAGYU DIAMOND FUJI」を100％使用した「特選 和牛ハンバーグ」がラインナップされています。

相性抜群の6種類のソース

ハンバーグの美味しさを引き立てる、相性抜群の6種類のソースと一緒に至高のハンバーグ体験が提供されます。

さっぱりとした味わいから濃厚なソースまで、味を変えながら最後まで楽しめます。

JR静岡駅直結の便利なロケーション

お店はJR静岡駅に直結する「ASTY静岡」の東館にオープン。

アクセス抜群の立地で、ランチやディナー、買い物帰りにも気軽に立ち寄ることができます。

肉のプロが本気で考えた、唯一無二のハンバーグ体験。

静岡が誇る絶品ハンバーグを、自分だけの最高の焼き加減で味わえます。

「花より、ハンバーグ。ASTY静岡店」の紹介でした。

