芦田愛菜が“恥ずかしい姿”に…勝利したサンドウィッチマンは「ごめんね、愛菜ちゃん」と大笑い

10月18日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』に、大泉洋が参戦。芦田愛菜＆大泉洋チームとサンドチームが「北海道の目利き3択クイズ」に挑戦した。

絶品フルーツの目利きクイズでは、両チームの回答が割れる。負けたチームの2人は、“恥ずかしい姿”を披露することに…。

【映像】「ちょっと待ってください！ほんとに!?」納得いかない芦田愛菜

北海道出身の大泉が絶対に間違えられない“北海道の目利きクイズ”。

“ひとり農園博士ちゃん”中仙道怜くん（18歳）が用意したのは、メロンの目利き。そのなかから1玉6000円の富良野メロンを使ったゼリーを当てるというものだ。

残る2つのうち、1つが980円のスーパーのメロンを使ったもの。もう1つはメロンですらなく、北海道でアジウリと呼ばれ親しまれているウリを使ったゼリーだった。

「富良野メロンの特徴は、芳醇な香りと甘さの中にあるコク」というヒントをもとに3種類のゼリーをテイスティングする4人。若干の色の違いや香りの違いはあるものの、4人ともどれも「美味しい」という感想で、芦田は「難しい〜分かんないこれ」と困った様子を見せた。

シンキングタイムが終わり、それぞれのチームが出した答えは「B」「A」と割れる。自信ありげだった大泉は、これを見て「やったね愛菜ちゃん」と芦田に微笑みかけた。

しかし正解は、サンドチームの「A」。これにはサンドウィッチマン・伊達みきおも「きたー！よっしゃあ！」とガッツポーズ。「これは久々に嬉しいな」と喜びを爆発させた。

負けた芦田愛菜＆大泉洋チームには、“恥ずかしい姿”に変身という罰ゲームが待っていた。その姿にスタジオが大きな笑いに包まれると、伊達は「わぁ、悔しそう。ごめんね、愛菜ちゃん」とここぞとばかりに勝ち誇っていた。