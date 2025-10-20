10月19日、バラエティ番組『ザ！ 鉄腕！ DASH！！』（日本テレビ系）で人気企画「DASH巨大食堂」が放送された。当初、この企画に出演予定だった5人組アイドルグループ「Aぇ! group」の草間リチャード敬太は“全カット”され、注目を集めている。

草間は4日早朝、下半身を露出した公然わいせつの疑いで逮捕され、所属事務所のSTARTO ENTERTANIMENTは草間の活動休止を発表。さらに、草間が出演予定だった5日放送の『鉄腕DASH』の「巨大食堂」は別の企画に差し替えになった。今回、延期になった企画が放送されたのだ。

「俳優の山本耕史さんとSixTONESの森本慎太郎さんが、駿河湾に潜む全長2メートルになる幻の巨大魚を捕獲する内容でした。魚を釣りあげる場面は緊張感がありつつも、山本さんは船上で移動中の待ち時間に筋トレをするなど、DASHロケを満喫していました。ただ、18日の『サンケイスポーツ』によれば、この放送回は草間さんの出演シーンをカットしたと伝えられています」（スポーツ紙記者）

終始、森本と山本が巨大魚を求めて奮闘する様子が映されたが、Xでは

《リチャ敬の影すら映ってない完璧な編集。最初から2人でロケしてるみたい》

《リチャの気配全くないんだけど編集すごいな。同じ船にいなかった？》

《編集って凄いな リチャードがおらんでも全く違和感無い編集ぷり》

など、編集技術に驚く声があがっている。

「船上ロケの際、一部カメラがアップになって画質が粗くなる場面はあったものの、基本的には森本さんと山本さん2人のやりとりが自然に映されていました。あたかも、草間さんが最初からいなかったかのような“全カット編集”だったため、SNSでは撮り直しを疑う声もあがっています」（芸能記者）

草間は2019年から『鉄腕DASH』に出演し、「DASH島」や「0円食堂」など人気企画に多数出演してきたが、不祥事によって今後の動向が注視されている。ただ、6月に番組を降板になった元「TOKIO」の国分太一との違いが浮き彫りになっているようだ。

「国分さんに関しては、6月20日に日本テレビが記者会見を開き、コンプライアンス上の問題行為が複数あったとして、『鉄腕DASH』からの降板を発表しました。しかし、具体的な問題行動の内容は明かされず、“謎降板”になった印象を受ける人も多かったのです。一方、草間さんは公然わいせつの疑いで逮捕されたものの、番組を降板になるのか、継続して出演するかに関して、日本テレビの発表はありません。問題を起こしたタレントの処分をめぐって、扱いの差があるように感じた人もいるようです」（同前）

もう一度、草間が『鉄腕DASH』に戻る日は来るか。