米「ニューヨーク・ポスト紙」の名物敏腕記者ジョン・ヘイマン氏が１９日（日本時間２０日）、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で、巨人のフォスター・グリフィン投手（３０）がＭＬＢに復帰する見込みであることを伝えた

ヘイマン氏は「左腕のフォスター・グリフィンはＭＬＢに戻る。３年間は素晴らしいシーズンを読売ジャイアンツで送った。防御率は２・５７、ＷＨＩＰ１・０３、１イニングあたり１個の奪三振」と投稿した。

グリフィンは２３年に巨人に加入。３年連続でシーズン６勝を挙げ、３年間通算で１８勝１０敗、防御率２・５７で、３１５回３分の２を投げて３１８三振を奪った。今季は１４登板で６勝１敗、防御率１・６２。８月２日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で今季初黒星を喫して以降、右膝痛で離脱し、９月２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）で１軍復帰も２回４失点で降板していた。

クライマックスシリーズ（ＣＳ）を前に右膝痛の治療に専念するために帰国したことが巨人から発表されていた。グリフィンは巨人入り前の２０〜２２年にロイヤルズ、ブルージェイズで７試合にメジャー登板。先発登板はなかったが、２０年には初登板で勝利投手にもなっている。

近年では巨人でプレーしてからメジャーでプレーした選手はマイコラス（現カージナルス）、ガルシア（現レンジャーズ）らが活躍。３年間巨人でプレーしたマイコラスはメジャーに復帰した１８年に最多勝を挙げた。１６年に巨人で４試合に出場したガルシアは２３年に３９本塁打を放って大谷と本塁打王を争った。