ドジャースがSNSで公開した大谷の1枚が話題

歓喜のシャンパンファイトを捉えた1枚がファンの間で話題となっている。ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に5-1で快勝しワールドシリーズ進出を決めた。試合後にはシャンパンファイトが行われ、大谷翔平投手らドジャースナインが喜びを爆発させた。

祝杯前にデーブ・ロバーツ監督が「ショウヘイおめでとう」と大谷の活躍を称えると、その言葉が合図となり、シャンパンファイトが開演。選手たちはお互いにシャンパンをかけ合い、びしょ濡れになりながら歓喜の美酒を味わった。

ドジャースは球団公式X（旧ツイッター）でその様子を数多く投稿。その中の1つに、ゴーグルをつけシャンパンを浴びる大谷の表情を至近距離で捉えたものがある。「NLCS MVP.」とシリーズMVP獲得を祝う一文を添えて、大谷に新たに加わった勲章を称えた。

大谷の一瞬を捉えた貴重な写真にファンは「MVPがびしょ濡れ」「思いっきり浴びてるオオタニさんww」「どれだけ酒を浴びるんだ」「大谷さんスゴ過ぎるよ」「大谷くんがすごくて仕事終わってから泣いたやん」「大谷さんは“野球の神”通り越して“野球の界王”」とコメントを寄せていた。

ただ、その近影はゴーグルをつけた写真のため「大谷さんだよね？」と確信を持てないファンも。歓喜の宴の様子を、写真を通して体感したファンは思い思いに喜びの声を届け、ドジャースのワールドシリーズ進出をともに喜んでいた。（Full-Count編集部）