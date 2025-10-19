フライブルクvsフランクフルト スタメン発表
[10.19 ブンデスリーガ第7節](Europa-Park Stadion)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
MF 7 デリー・シャーハント
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 24 ヤニック フート
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー
MF 14 鈴木唯人
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 18 エレン・ディンクチ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
監督
ユリアン・シュスター
[フランクフルト]
先発
GK 40 カウア・サントス
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 20 堂安律
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 42 ジャン・ウズン
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
控え
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 15 エリス・スキリ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 17 エリェ・ワイ
FW 19 ジャン・マテオ・ボハヤ
監督
ディノ・トップメラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります