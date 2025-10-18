HANA°áÁõ»Ñ¤Î¥¯ー¥ë¤Ê¡ØZOZOFES¡ÙÎ¢Â¦¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤â°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¼ê¸µ¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¡×
¢£HANA¤Î¥Èー¥¯Æ°²è¤â¸ø³«Ãæ
HANA¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¡ØZOZOFES¡Ù¡Ê¥¾¥¾¥Õ¥§¥¹¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£HANA¤ÏK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óEC¡ÖZOZOTOWN¡×¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØZOZOFES¡Ù¤Î1ÆüÌÜ¡¢10·î12Æü¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û°áÁõ»Ñ¤ÎHANA¡ØZOZOFES¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤äÉñÂæÎ¢¥àー¥Óー①～③
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢°áÁõ»Ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¼«»£¤ê¤·¤¿¤êÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¤È¡¢7¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²è³Ñ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤â°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¼ê¸µ¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ZOZOTOWN¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏHANA¤Î¥Èー¥¯Æ°²è¤â¸ø³«Ãæ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£