ホラン千秋さんが公式YouTubeアカウントを開設！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像はYouTubeチャンネル「ホラン千秋 YouTube」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
とっても嬉しいエンタメ情報が入ってきました。
なんと、あのホラン千秋さんがついにYouTubeチャンネルを開設されたそうです！Nスタを卒業されてから毎日出会えなくなってしまったので淋しい思いをしておりました筆者としてはとっても嬉しい情報です！
やったーーーっ！
早速1本目の動画をご紹介！こちらです！
●【ご挨拶】YouTube始めました！
チャンネルの概要欄には以下のようなメッセージが！
【こんにちは！ホラン千秋です。
旅と日々の記録をシェアしていきます
Hi! I’m Chiaki Horan, a TV and radio personality in Tokyo, Japan.
I share my travel experiences and thoughts in this channel.
I hope you enjoy your time here!
You can follow me on Instagram for my daily updates!】
なるほどなるほど！
これは期待が高まりますね。
あと、英語での説明文の方がボリュームがある所も気になります。
つまりこれは世界展開を視野にいれているという事なんでしょうかね。
ホラン千秋さんは素晴らしいタレントさんですし、是非ともこれからも大きく活躍していただきたいので、これは応援したくなりますね！
そして、チャンネルを始めたきっかけについて、ホランさんは旅が好きだそうなのですが、「旅に行っても何を食べたとか、どんな景色見たとか、何やったとかって結構残しておかないと忘れてしまうなという風に思いまして」と語っておられます。
確かに確かに！わかるわかる！
そして「今年は特に、いろんなところに海外旅行に行っているので、もちろん皆さんの参考になったらうれしいなとも思いますし、自分の記憶・記録のためにですね、ホームビデオみたいな感覚で、拙い編集だとは思うんですけれども、YouTube動画に残せたらなというふうに思って始めました」とも説明されておられました。
そして、まさに海外の様子を収めた2本目の動画もアップされました。
こちらです。
●【シドニーひとり旅・前編】5泊6日で行く冬のシドニーお腹も心もマンプク旅 Vlog🇦🇺
とっても楽しそうだなぁ。
そして、美味しそうな食べ物が沢山映っていて、とっても参考になる！
私もシドニーに行くことがあればこの動画に映っている所に行ってみたいと思いますし、ホランさんが行くところを追いかけて行ってみたいなと思わされる力のある動画だなと感じました。
今後に期待大！です！
さっそくチャンネル登録しましたよ！
というわけでNicheee!は、ホラン千秋さんのYouTube、そして、全ての活動を勝手に応援したいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
