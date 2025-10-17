XG、Creepy Nuts、&TEAMら豪華アーティスト集結！圧巻ライブパフォーマンスに会場大揺れの「Coca-Cola X Fes 2025」をレポート
2025年10月11日、12日に日本コカ･コーラ主催の「Coca-Cola X Fes 2025(コカ･コーラ クロス フェス ニセンニジュウゴ)」がさいたまスーパーアリーナにて開催され、XG、Creepy Nuts、&TEAMら豪華アーティストが集結した。
【写真】MCでも会場を盛り上げたXG。「今日は『コカ・コーラ』をたくさん飲んで、汗をかいて盛り上がりましょう！」
イベントには、XG、Creepy Nuts、&TEAM、ano(11日のみ)、Camilo、星街すいせい、なとり(12日のみ)ら総勢7組が集結。
「コカ･コーラ」をイメージさせる赤の衣装に身を包んだXGは、CMソング「MILLION PLACES」や、フォーメーションダンスが美しい「TGIF」「SOMETHING AIN’T RIGHT」などを披露。MCでは、「私たちはライブの後に『コカ・コーラ』を飲むご褒美タイムがあります！」、「JURINさんは練習生時代から毎日『コカ・コーラ』を飲んでいました！」など、“コカ･コーラ エピソード”も明かし、会場を盛り上げていた。
ちなみに、ライブに参加したファンからは「XGの声援、掛け声、えげつなかった」、「XGと豪華なメンツ、このフェスはヤバすぎる！」「観客席、大揺れ！」といった興奮の声が飛び交った。
また、初日の大トリを務めたCreepy Nutsは、世界的大ヒット曲「Bling-Bang-Bang-Born」などを披露。スクリーンには、高難易度DJルーティンを披露するDJ松永さんの手元もアップで映し出され、大きな歓声が上がっていた。
今回の「Coca-Cola X Fes 2025」のテーマは、「あなたとつくるフェス」。タイトルの「X(クロス)」には、「来場者とアーティスト、そしてフェスで楽しめる多彩な体験が交じりあい、新たな特別な瞬間が生まれる」という想いが込められている。
当日の会場では、豪華アーティストたちによる圧巻ライブパフォーマンスのほか、ファッション、フード、ゲームなど、来場者が“夢中全開。”になるさまざまなブースコンテンツが展開された。物販ブースでは、同イベントのアートディレクターに就任したグラフィックアーティストのVERDY(ヴェルディ)さんによる会場限定コラボグッズが販売されていたり、テイクフリーの「コカ･コーラ」が振る舞われたり。「Welcome Area」では、出演アーティストのパネルと一緒に撮影したい人たちで長蛇の列ができており、そこからも会場の熱狂ぶりが伝わってきた。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】MCでも会場を盛り上げたXG。「今日は『コカ・コーラ』をたくさん飲んで、汗をかいて盛り上がりましょう！」
イベントには、XG、Creepy Nuts、&TEAM、ano(11日のみ)、Camilo、星街すいせい、なとり(12日のみ)ら総勢7組が集結。
「コカ･コーラ」をイメージさせる赤の衣装に身を包んだXGは、CMソング「MILLION PLACES」や、フォーメーションダンスが美しい「TGIF」「SOMETHING AIN’T RIGHT」などを披露。MCでは、「私たちはライブの後に『コカ・コーラ』を飲むご褒美タイムがあります！」、「JURINさんは練習生時代から毎日『コカ・コーラ』を飲んでいました！」など、“コカ･コーラ エピソード”も明かし、会場を盛り上げていた。
ちなみに、ライブに参加したファンからは「XGの声援、掛け声、えげつなかった」、「XGと豪華なメンツ、このフェスはヤバすぎる！」「観客席、大揺れ！」といった興奮の声が飛び交った。
また、初日の大トリを務めたCreepy Nutsは、世界的大ヒット曲「Bling-Bang-Bang-Born」などを披露。スクリーンには、高難易度DJルーティンを披露するDJ松永さんの手元もアップで映し出され、大きな歓声が上がっていた。
今回の「Coca-Cola X Fes 2025」のテーマは、「あなたとつくるフェス」。タイトルの「X(クロス)」には、「来場者とアーティスト、そしてフェスで楽しめる多彩な体験が交じりあい、新たな特別な瞬間が生まれる」という想いが込められている。
当日の会場では、豪華アーティストたちによる圧巻ライブパフォーマンスのほか、ファッション、フード、ゲームなど、来場者が“夢中全開。”になるさまざまなブースコンテンツが展開された。物販ブースでは、同イベントのアートディレクターに就任したグラフィックアーティストのVERDY(ヴェルディ)さんによる会場限定コラボグッズが販売されていたり、テイクフリーの「コカ･コーラ」が振る舞われたり。「Welcome Area」では、出演アーティストのパネルと一緒に撮影したい人たちで長蛇の列ができており、そこからも会場の熱狂ぶりが伝わってきた。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。