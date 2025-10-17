2025年10月11日、12日に日本コカ･コーラ主催の「Coca-Cola X Fes 2025(コカ･コーラ クロス フェス ニセンニジュウゴ)」がさいたまスーパーアリーナにて開催され、XG、Creepy Nuts、&TEAMら豪華アーティストが集結した。

【写真】MCでも会場を盛り上げたXG。「今日は『コカ・コーラ』をたくさん飲んで、汗をかいて盛り上がりましょう！」

XG、Creepy Nuts、&TEAMら豪華アーティスト集結！


イベントには、XG、Creepy Nuts、&TEAM、ano(11日のみ)、Camilo、星街すいせい、なとり(12日のみ)ら総勢7組が集結。

ド派手な火柱の演出も！


&TEAMは“コチるダンス”が印象的なオリジナル楽曲「放課後宇宙」をサプライズ披露


anoさんは「ちゅ、多様性。」を含む全7曲を披露！唯一無二のanoワールドに会場は大盛り上がり！


「コカ･コーラ」をイメージさせる赤の衣装に身を包んだXGは、CMソング「MILLION PLACES」や、フォーメーションダンスが美しい「TGIF」「SOMETHING AIN’T RIGHT」などを披露。MCでは、「私たちはライブの後に『コカ・コーラ』を飲むご褒美タイムがあります！」、「JURINさんは練習生時代から毎日『コカ・コーラ』を飲んでいました！」など、“コカ･コーラ エピソード”も明かし、会場を盛り上げていた。

細部まで息ピッタリ！観客は7人の妖艶なダンスに酔いしれた


ちなみに、ライブに参加したファンからは「XGの声援、掛け声、えげつなかった」、「XGと豪華なメンツ、このフェスはヤバすぎる！」「観客席、大揺れ！」といった興奮の声が飛び交った。

文字通り会場が揺れたCoca-Cola X Fes


XGの力強いヒップホップダンスで会場のボルテージは最高潮に


また、初日の大トリを務めたCreepy Nutsは、世界的大ヒット曲「Bling-Bang-Bang-Born」などを披露。スクリーンには、高難易度DJルーティンを披露するDJ松永さんの手元もアップで映し出され、大きな歓声が上がっていた。

楽曲「ちゅだい」など、今年リリースされたアルバムの楽曲を圧倒的なラップスキルと声量で次々と披露したR-指定さん


今回の「Coca-Cola X Fes 2025」のテーマは、「あなたとつくるフェス」。タイトルの「X(クロス)」には、「来場者とアーティスト、そしてフェスで楽しめる多彩な体験が交じりあい、新たな特別な瞬間が生まれる」という想いが込められている。

当日の会場では、豪華アーティストたちによる圧巻ライブパフォーマンスのほか、ファッション、フード、ゲームなど、来場者が“夢中全開。”になるさまざまなブースコンテンツが展開された。物販ブースでは、同イベントのアートディレクターに就任したグラフィックアーティストのVERDY(ヴェルディ)さんによる会場限定コラボグッズが販売されていたり、テイクフリーの「コカ･コーラ」が振る舞われたり。「Welcome Area」では、出演アーティストのパネルと一緒に撮影したい人たちで長蛇の列ができており、そこからも会場の熱狂ぶりが伝わってきた。

物販ブースではVERDYさんがデザインを手掛ける会場限定コラボグッズの販売が行われた


テイクフリーの「コカ･コーラ」も大人気だった


こちらは歴代CMソングを聞けるコンテンツ


応援メッセージボード。各アーティストに向けて懸命にメッセージを書き記す来場者の姿も


「Welcome Area」に設置された出演アーティストのパネルが来場者をお出迎え！


3種類のスタンプで完成させるかわいいスタンプラリー


さまざまなブースコンテンツやフォトスポットが展開された「Coca-Cola X Fes 2025」。XGファンの4人グループも記念撮影で盛り上がっていた


取材・文＝平井あゆみ

