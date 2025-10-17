大谷は4打数1安打1得点

【MLB】ドジャース 3ー1 ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発出場し、4打数1安打1得点だった。ポストシーズン打率.158。佐々木朗希投手が9回を締めて3セーブ目。チームは3連勝で2年連続のワールドシリーズ進出へ王手をかけた。

技ありの一打は初回先頭だった。オープナーの左腕アシュビーの外角スライダーにバットを伸ばした。右翼線へ転がる間に一気に三塁へ。ポストシーズン自身初の三塁打だ。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者によると、ポストシーズンで複数の先頭打者弾と先頭打者三塁打を放ったのは史上初めて。続くベッツの右中間適時二塁打で先制のホームを踏んだ。

2試合連続安打に伸ばしたが、2打席目以降は沈黙した。怪物右腕ミジオロウスキーと対した2回2死一塁は二ゴロ、5回2死は空振り三振。2点リードの7回2死、サイド左腕ケーニッグにも空振り三振を喫した。

打線は6回、1死一、二塁からエドマンの中前適時打で勝ち越し。さらに救援右腕ウリベの一塁への牽制悪送球の間に1点を追加した。投げては先発のグラスノーが5回2/3を投げて8奪三振3四球、3安打1失点。べシア、トライネン、バンダとつなぎ、最後は佐々木が締めた。

第4戦では大谷が先発マウンドへ上がる。二刀流で2年連続のワールドシリーズ進出を決められるか。（Full-Count編集部）