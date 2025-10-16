フリーアナウンサーの森香澄さん（30）が15日、生理の悩みを婦人科へ相談することの重要性を啓発するイベントに登場。生理に悩んだ過去を明かしました。

森さんが登場したのは、ツムラ「〜あなたの答えがきっと見つかる〜『生理の悩み相談しようプロジェクト』」発足発表会です。

生理によって、メンタルが少し不安定になったりしていたそうで「30歳になったので、最近は自分の体を把握することを大事にしていることもあり、メンタルは落ち着いています。ただ、20代や会社員の頃は、“生理の悩みは体調不良じゃない”と思い込んで、周りに相談せずに抱えていたこともあります」と、生理の悩みを相談できずにいたことを明かしました。

20代前半の頃は、生理に伴う症状や不調で婦人科を受診することは後回しになっていたそうですが、その後受診すると「原因が分かったことで落ち着いたり、対処方法が分かったことで安心しました」と語りました。

また、今回のイベントの“一歩踏み出してみることが重要”というメッセージにちなみ、“今年中に一歩踏み出したいこと”を聞かれると「インナービューティーの勉強」と回答。

その理由について「30代になってから、特に内側からケアを行わないといけないな、と思うことが増えました。体力には自信があるほうですが、例えば早朝からのお仕事の日が続くと体調に不安を覚えたり…なので食材や食事法、自炊など、勉強も含めて頑張りたいと思います」と語りました。