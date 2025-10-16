どぶろっく、TV初公開の新曲を披露！アーティスト顔負けの熱唱も…「いい加減にしろよ」

10月12日（日）の『有吉クイズ』では、実際に起きたトラブルやピンチをどのようにして切り抜けたかを再現VTR形式で問う「九死に突破！仰天アンビリ特捜ミステリークイズ」が放送された。

番組の最後に、どぶろっくがテレビ初披露となる“エンディング曲”を熱唱。見事な歌唱力とお得意の内容に、スタジオも大盛り上がりで…。

【映像】「サヨナラバス」のアンサーソング!?どぶろっくの新曲「ゆけ！MM号」

どぶろっくの持ち込み企画である今回。しみけんと女性AV監督のきっしーに、AV撮影の現場で起きたトラブルやピンチについて取材し、それをどのようにして切り抜けたかを再現ドラマにして出題した。

「撮影終了後に撮影データを紛失してしまうというトラブルをどう乗り越えたのか？」「野外撮影で俳優を襲った激痛をどう解決したのか？」など全3問のクイズを終えると、どぶろっくの2人は「番組にはエンディグ曲が必要です」と切り出す。

「企画にふさわしいエンディング曲を用意しました。ドライブにもぴったりのさわやかな曲です」と言って歌い出したのは、『ゆけ！MM号』と名付けられた曲。

夏らしい疾走感のある曲に、出演者からも「さわやか！」と声が漏れるが、徐々に明らかになる歌詞の内容に有吉弘行らから「やっぱりな」「どういう曲よ」「いい加減にしろよ」のツッコミも。

とはいえ、高らかに歌い上げる江口直人の歌唱力には「歌うま！」の声があがり、2人の完璧なハーモニーには笑いと拍手が起こった。

江口は歌い終わると「『サヨナラバス』のアンサーソング」とうそぶく。高いキーで見せつけた歌唱力については「ゆずに負けたくない」とも語っていた。