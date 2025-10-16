元阪神の湯舟敏郎氏が忘れないオールスターゲーム

NPB通算60勝の元阪神左腕・湯舟敏郎氏（野球評論家）がキャリアハイの12勝をマークしたのは、プロ3年目の1993年だ。「僕が投げる時はムチャクチャ打ってくれたんですよ」。前半戦から勝ち星を積み重ね、オールスターゲームにはファン投票で選出され、第2戦（7月21日、グリーンスタジアム神戸）に先発した。セ・リーグを指揮したヤクルト・野村克也監督や中日の主砲・落合博満内野手との“会話”も印象に残っているという。

湯舟氏はプロ2年目の1992年、6月14日の広島戦（甲子園）でノーヒット・ノーランを達成するなど11勝を挙げた。シーズン終盤に痛恨のリリーフ失敗こそあったものの、虎の主力左腕の一人として成長を遂げた。オフには日米野球も経験。第5戦（11月4日、甲子園）に3番手で登板し、ケン・グリフィー・ジュニア外野手（マリナーズ）やセシル・フィルダー内野手（タイガース）らと対戦して2回1安打無失点に抑えた。

「日米野球はあまり記憶にないけど、もしかしたら変化球のサインばかりだったんじゃないですかね。確かキャッチャーに、”やっぱり真っ直ぐは怖くて、よう（サインを）出さなかった”と言われたような。たぶん他の人は真っ直ぐで押していた。その下地があったので、僕は変化球だけで抑えられたんだと思いますよ」と笑みを浮かべながら話したが、その経験も次につなげたのだろう。3年目の1993年は虎のエース格として、チーム勝ち頭の12勝を挙げた。

開幕2戦目の4月11日の中日戦（甲子園）に先発して、8回2/3、3失点で1勝目。4月17日の横浜戦（横浜）は1失点完投で2勝目。4登板目の5月3日の横浜戦（甲子園）では4安打完封で3勝目と勝ち星を積み重ねた。5月11日の巨人戦（東京ドーム）でシーズン初黒星を喫したが、4勝目を挙げた5月19日の中日戦（金沢）から9勝目の7月1日の広島戦（甲子園）までは6連勝と波に乗った。前半戦終了時は10勝2敗だった。

「僕が投げている時は、もうメチャクチャ打ってくれたんですよ。僕が打たれても、それ以上に点を取ってくれた前半戦でした」と湯舟氏は打線の援護を強調したが、そんな好成績を反映するように、オールスターゲームにはファン投票で選出された。「（巨人の）桑田（真澄）とか（中日の）今中（慎二）とかすごい投手がいた中で、ありがたいことでした。（阪神）球団のファンは多いし、いい具合に勝ったからでしょうけど、名誉あることですしね」。

苦しんだ後半戦、10月には肩を痛めて戦線離脱

7月21日の球宴第2戦（GS神戸）に先発した。パ・リーグの先発は、こちらもファン投票で選出された近鉄・野茂英雄投手だった。その野茂が2回3失点で降板したのに対して、湯舟氏は2回無失点、打者7人に投げて無安打1四球の内容だった。「あの時、3イニング目を『どうする、行くかぁ』と（全セ監督の）野村さんに聞かれたと思う。『次を抑えたら賞を取れるんじゃないか』とも言われたのかな。で、投げたんですけどね」。

3回は1死からロッテ・宇野勝内野手に右前打、西武・秋山幸二外野手に中前打、近鉄・大石大二郎内野手に左越え2塁打、近鉄のラルフ・ブライアント外野手には右犠飛。3-0から一気に3-3の同点にされてしまった。「ベンチに戻ったら（中日の）落合さんに『2イニングでやめとけばよかったね』みたいなことを言われました。確かになぁって思いましたよね。まぁ僕にとってオールスターはそれが最初で最後だったんですけど、それもいい経験でした」と振り返った。

しかし、後半戦は一転して苦しんだ。11勝目を挙げたのは8月26日の巨人戦（東京ドーム）だった。この試合では巨人のゴールデンルーキー・松井秀喜外野手と初対決。「最初の対戦ではスライダーで三振にとったんですけど、その時に松井はスライダーの下を振ったんですよ。変化しているのがわかっているから下を振っているんです。真っ直ぐだと思っていたら上を振るんでね。高卒1年目ですごいバッターやなと思いましたね」。

その日の対松井は4打数2安打2三振ながら、湯舟氏は8回2/3、2失点の好投で後半戦初勝利をつかんだ。しかし、その後もスムーズにはいかなかった。9月15日の広島戦（甲子園）で12勝目を挙げ、9月25日の巨人戦（甲子園）で6敗目を喫したところで、シーズンを終えた。10月に阪神が19試合を残していたなかで戦列を離れた。「肩を痛めてしまったんですよ。それで投げられなかったんです」。

3年目の湯舟氏は23登板、12勝6敗、防御率3.52。プロで年々、成績をアップさせていたが、振り返れば、この左肩痛離脱が、苦しい時代の第1段階だったのかもしれない。この先、厳しくて、辛い試練が待ち受ける。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）