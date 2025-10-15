»³ËÜÍ³¿¤Ï¡Ö¤Û¤Ü´°àú¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¾×·â¤Î9²ó1¼ºÅÀ´°Åê¤Ç8Ç¯¤Ö¤ê²÷µó¡ÄÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¾Î»¿Áê¼¡¤°
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï2004Ç¯¥Û¥»¡¦¥ê¥Þ°ÊÍè¤ÎPS´°Åê
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¤Þ¤µ¤Ë°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£9²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ7Ã¥»°¿¶¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¸«¤»¤¿²÷Åê¤Ë¡¢ÊÆÉÒÏÓµ¼Ô¤â¡Ö¤Û¤Ü´°àú¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡¡½é²óÀèÆ¬¤Î¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ë½éµå96.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.9¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÈïÃÆ¡£Å¨ÃÏ¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¨¡¼¥¹¤¬ÄÀÌÛ¤µ¤»¤ë¡£2²ó°Ê¹ß¤â5²ó¤Þ¤ÇÁö¼Ô¤òµö¤¹¤â¡¢6¡¢7¡¢8²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤ëÇ´¤ê¤ÎÅêµå¡£ÂÇÀþ¤â5ÆÀÅÀ¤Ç±ç¸î¤·¤¿¡£
¡¡9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»³ËÜ¤ÏÃæÈô¡¢°ì¥´¥í¤È¤·¤Æ2¥¢¥¦¥È¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ü¡¼¥ó¤ò»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢´°Åê·à¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£9²ó111µå¤òÅê¤²¤Æ3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ1»Íµå¡¢7Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤ÏÄ¾¸å¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹±¦ÏÓ¤Î¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¼Â¤Ë8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë´°Åê»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë´°Åê¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2017Ç¯¤Î¤³¤ÎÆü¡¢ALCSÂè2Àï¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËËÜÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¸å¤Ï¤Û¤Ü´°àú¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏNLCS¤Ç2¾¡0ÇÔ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£MLB¸ø¼°X¤â¡Ö¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤¬111µå¤Ç´°Åê¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡×¤ÈÂ®Êó¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë