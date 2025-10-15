¡ÚONE PIECE¡Û¿åÍ·¤Ó¤â ¡È³¤Â±¡É »ÅÍÍ¤Ë¢ö ·«¤êÊÖ¤·Í·¤Ù¤ë¼§ÀÐ¼°¿åÉ÷Á¥¡ÖSoppycid¡×
¡É³¤Â±²¦¤Ë¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤Ê¤ë¤ó¤À¡ª¡É¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤È°ì½ï¤Ë¿åÍ·¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¡ÖSoppycid¡ßONE PIECE¡×¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¿åÉ÷Á¥¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ùÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤È¿åÍ·¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿åÉ÷Á¥¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿12ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤Ï¡¢ÈøÅÄ±É°ìÏº¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØONE PIECE¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£¸¶ºîÌ¡²è¡ØONE PIECE¡Ù¤Ï1997Ç¯¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬100´¬¤òÆÍÇË¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô5²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1999Ç¯¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¡£°ÊÍè¡¢¾ï¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥í¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¿åÉ÷Á¥¡ÖSoppycid¡×¤¬¡ØONEPIECE¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¡¡¡É¿Æ»Ò¤ÎËÁ¸±¿´¡É ¡ÉÃç´Ö¤È¤Îå«¡É ¡É¼«Í³¤Ê¾Ð´é¡É ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖSoppycid¡×¤Ï¹â¶¯ÅÙ¤Î´Ä¶ÇÛÎ¸·¿TPUÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢1000²ó°Ê¾å¤Î·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤ËÂÑ¤¨¤ëÂÑµ×À¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤Î¿åÉ÷Á¥¥È¥¤¡£
´Ý¤¤¥Ü¡¼¥ë·¿¤Î¿åÉ÷Á¥¤Ï¥Ñ¥«¥Ã¤È³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¿å¤Ë¿»¤¹¤À¤±¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¿å¤òµÛ°ú¡£
¥´¥à¥´¥à¤Î¼Â¤Î¥ë¥Õ¥£¤Î¤è¤¦¤Ë¿½ÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢½À¤é¤«¤¯¤Æ¤µ¤ï¤ê¿´ÃÏ¤âµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¢ö
³¤ÊÕ¡¦¥×¡¼¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤ªÉ÷Ï¤Í·¤Ó¤Ë¤âºÇÅ¬¡ª
°ÂÁ´¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¹½Â¤¤Ç¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¿å¤òÆþ¤ì¤º¤Ë»È¤¨¤Ð¡¢½À¤é¤«¤¤¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¥Ü¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç·Ú¤¯°®¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬¤Û¤Ã¤È²ò¤±¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ä¥¹¥Þ¥ÛÈè¤ì¤Ë¤âºÇÅ¬¡£²Æ¤âÅß¤â³Ú¤·¤á¤ë ¡É°ìÇ¯Ãæ¤ÎËÁ¸±¥È¥¤¡É ¤À¡£
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤äÊ¿ÏÂÆ²¤Ê¤É¤Ç¤ª¼è¤ê°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡ËÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¡ùÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤È¿åÍ·¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿åÉ÷Á¥¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿12ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤Ï¡¢ÈøÅÄ±É°ìÏº¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØONE PIECE¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£¸¶ºîÌ¡²è¡ØONE PIECE¡Ù¤Ï1997Ç¯¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬100´¬¤òÆÍÇË¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô5²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1999Ç¯¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¡£°ÊÍè¡¢¾ï¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥í¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖSoppycid¡×¤Ï¹â¶¯ÅÙ¤Î´Ä¶ÇÛÎ¸·¿TPUÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢1000²ó°Ê¾å¤Î·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤ËÂÑ¤¨¤ëÂÑµ×À¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤Î¿åÉ÷Á¥¥È¥¤¡£
´Ý¤¤¥Ü¡¼¥ë·¿¤Î¿åÉ÷Á¥¤Ï¥Ñ¥«¥Ã¤È³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¿å¤Ë¿»¤¹¤À¤±¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¿å¤òµÛ°ú¡£
¥´¥à¥´¥à¤Î¼Â¤Î¥ë¥Õ¥£¤Î¤è¤¦¤Ë¿½ÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢½À¤é¤«¤¯¤Æ¤µ¤ï¤ê¿´ÃÏ¤âµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¢ö
³¤ÊÕ¡¦¥×¡¼¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤ªÉ÷Ï¤Í·¤Ó¤Ë¤âºÇÅ¬¡ª
°ÂÁ´¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¹½Â¤¤Ç¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¿å¤òÆþ¤ì¤º¤Ë»È¤¨¤Ð¡¢½À¤é¤«¤¤¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¥Ü¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç·Ú¤¯°®¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬¤Û¤Ã¤È²ò¤±¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤ä¥¹¥Þ¥ÛÈè¤ì¤Ë¤âºÇÅ¬¡£²Æ¤âÅß¤â³Ú¤·¤á¤ë ¡É°ìÇ¯Ãæ¤ÎËÁ¸±¥È¥¤¡É ¤À¡£
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤äÊ¿ÏÂÆ²¤Ê¤É¤Ç¤ª¼è¤ê°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡ËÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó