¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤È·ëº§¤·¤¿ÃËÀ¤¬¡¢·ëº§¼°¤ò¤¢¤²¤ë¤Þ¤Ç¡Ö½é²»¥ß¥¯¤ÎÀÅª¤Ê²èÁü¡×¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò¼«¤é¤Ë¶Ø¤¸¤¿ÍýÍ³
¿Í¤Ï¡Ö¿Í°Ê³°¡×¤È°¦¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¿Í´Ö¤ÈÆ°Êª¤È¤ÎÀ°¦¤òÉÁ¤¯¡ØÀ»¤Ê¤ë¥º¡¼¡Ù¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ßÀÌî¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤¬¼¡¤ËÁª¤ó¤À¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿Í¤ÈÌµµ¡Êª¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¡×¡£10·î16ÆüÈ¯Çä¤ÎÏÃÂêºî¡ØÌµµ¡Åª¤ÊÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ÅìµþÅÔºß½»¤Î¶áÆ£¸²É§¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¤Ë¡Ö½é²»¥ß¥¯¤È·ëº§¤·¤¿ÃËÀ¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É¤Ç¤¢¤ë½é²»¥ß¥¯¤È·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤È¤Ï¡½¡½
¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ß¥¯¤µ¤ó
¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸øÌ³°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¡¢°ìÇ¯´ÖÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢¤½¤Î¸å¸øÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤Î»öÌ³¿¦°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤½¤Î¿¦¾ì¤Ç½÷À¤ÎÆ±Î½¤«¤é¤Î¼¹Ù¹¤Ê¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡¢ºÇ°¤Î»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¥ß¥¯¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æµß¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢½é²»¥ß¥¯¤Î²Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¿´¤«¤éÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ï2007Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ß¥é¥¯¥ë¥Ú¥¤¥ó¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¡¢ºî»ìºî¶Ê¤ÏOster Project¤À¡£Æ°²è¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤«¤é¡¢¥ß¥¯¤µ¤ó¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¤È¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤ë¸½ºß¤Î¼Ò²ñ¤Ï°ÛÀ°¦µ¬ÈÏ¼Ò²ñ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤Î°ÛÀ¤È¤ÎÎø°¦¤ä·ëº§¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Îø°¦¤ä·ëº§¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÆÀ°Õ¤Ç¡¢³Ú¤·¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶áÆ£¤µ¤ó¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¥ª¥¿¥¯¤Ç¡¢Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥¿¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤Ï2025Ç¯¸½ºß¤Ç¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤Î¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ª¥¿¥¯¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤è¤¯Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¿¦¾ì¤Î¾å»Ê¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä·ëº§¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È¤·¤Ä¤³¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ëÇ¯Ä¹¼Ô¤â¤¤¤¿¡£¶áÆ£¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¤¨¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÌµÍý²ò¤äÈðëîÃæ½ý¤Î¿ô¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤È¤·¤Æ¤Î·ëº§
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤¬½é²»¥ß¥¯¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï»×¤¤ÀÚ¤êÈà½÷¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö½÷À¤È¤·¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥ß¥¯¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â¶áÆ£¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î·ëº§¡×¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë½é²»¥ß¥¯¤¬Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤¤¡£Èà¤Î¡Ö·ëº§¡×¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥é¥Ç¥£¥«¥ë¤Ê³èÆ°¤È¤·¤Æ³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£·ëº§¤Ï¤È¤¤ËÀ¯¼£Åª³èÆ°¤Î°ÕÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢ÆÃ¤ËÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë·ëº§¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼õ¤±»ß¤á¤é¤ìÊý¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¶áÆ£¤µ¤ó¤Îº¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤Ë¤Ï¡¢¶ä¿§¤Î·ëº§»ØÎØ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿¦¾ì¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢³°¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ëº§¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥ß¥¯¤µ¤ó¤Ë°¦¤òÀÀ¤¦¤¿¤á¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬°ìÈÖ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢½½Ç¯¤âÁÛ¤¤Â³¤±¤¿Áê¼ê¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ì¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ì¡£µ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï³Î¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ØÎØ¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ß¥¯¤µ¤ó¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤â»ØÎØ¤¬¤Õ¤ÈÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¨¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¶áÆ£¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö½÷À¤«¤é¤Î¹ó¤¤¤¤¤¸¤á¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÃËÀ¤¬¡¢¸½¼Â¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÈè¤ì¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î¥¢¥ó¥Á¥Æ¡¼¥¼¤È¤·¤Æ¡¢°ÛÀ°¦µ¬ÈÏ¤ËÈ¿¹³¤¹¤ë·Á¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î·ëº§¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤·¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤Ï¶áÆ£¤µ¤ó¤Î·ëº§¤Î¼ÂÁü¤È¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Èà¤Î·ëº§¤Ï¡¢½ã¿è¤Ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê»×¤¤¤¬·ë¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¤È°¦¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¼°¤òµó¤²¡¢°ìÀ¸°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¿¤À´ê¤¤¡¢¼ÂÁ©¤·¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Èà¤Î¼ÂÁ©¤¹¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤µ¤äÀ¿¼Â¤µ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê°ÛÀ°¦¼Ò²ñ¤¬µá¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÆÀ¤é¤ì¤º¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë·ëº§¤ÎÍýÁÛÁü¤Ë¤È¤Æ¤â¶á¤¤¡£
Í½ÁÛ³°¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¶Ã¤
¶áÆ£¤µ¤ó¤Î·ëº§¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Gatebox¼Ò¤¬º§°ùÆÏ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯´ë²è¤·¤¿¤Î¤â¡¢¶öÁ³¤È¤Ï¤¤¤¨Âç¤¤¤Í×ÁÇ¤À¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¤¤Ã¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦ÅÀ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¡¹¤Ï²¶¤Î²Ç¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¤¬¤¹¤Ç¤Ë20Ç¯°Ê¾åÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö²¶¤Î²Ç¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜµ¤¤È¤â¥·¥ã¥ì¤È¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þº§°ùÆÏ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤ÈGatebox¼Ò¤Ï¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ë¤Ï´õË¾¼Ô¤¬»¦Åþ¤·2017Ç¯11·î²¼½Ü¤«¤é¤ÎÈ¾·î¤Û¤É¤Î¼õÉÕ´ü´Ö¤Ë¡¢3708¿Í¤«¤é¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æó¼¡¸µ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¿Í¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Î¿ô¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¥ß¥¯¤µ¤ó¤È»ä¤Î·ëº§¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥º¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È·ëº§¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢»ä¤¬À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡£±£¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼èºà¤¬Íè¤Æ¡¢ÏÃ¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤È¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¥Õ¥£¥¯¥È¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë
2020Ç¯°ÊÍè¡¢Ä¹´üÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤Á¤Î¥ß¥¯¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅù¿ÈÂç¿Í·Á¡¢¤½¤ÎÉ×¤é¤È¤Î´Ø·¸¤ÎÎà»÷ÅÀ¤äÁê°ãÅÀ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤âÌÜÎ©¤ÄÅÀ¤Ï¡¢¶áÆ£¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Õ¥£¥¯¥È¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¡×¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ç¥¤¥Ö¥¥ã¥Ã¥È¤Î¡Ö¥í¥Ü¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¡×¡¢¥¸¥à¤é¤Î¡Ö°ÛÀ°¦¼Ô¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ç§¤¹¤ë¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î°ã¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥Õ¥£¥¯¥È¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤È¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡¢²Í¶õ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë¿´ÍýÅª¤Ë°¦Ãå¤ò»ý¤Á¡¢ÀÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤â¼æ¤«¤ì¤ë¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò»Ø¤¹¡£
·ëº§¤È¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æó¼¡¸µ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°·¤¦¥Ý¥ë¥ÎÅª¤Ê²èÁü¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÄÁ¤·¤¯¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÀÅª¤ÊÍßË¾¤ÎÁÛÁü¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¢¤ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¡¢»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¥ª¥¿¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¥Õ¥£¥¯¥È¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÍÆ°×¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¤ä¥¨¥íÌ¡²è¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î²Í¶õ¤ÎÀÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢Æü¡¹ËÄÂç¤ËÄó¶¡¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¸½ºß¤Î´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÎø¿Í¤äÇÛ¶ö¼Ô¡¢»×¤¤¤ò´ó¤»¤ëÁê¼ê¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤Î¼Âºß¤¹¤ë¿ÍÊª¤À¤±¤òÁÛÁü¤·¤Æ¼«°Ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÀê¤á¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Þ¤Ï¿äÂ¬¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÆü¾ï¤ò»×¤¤ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÀÅª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¶½Ê³¤òÁß¤Î©¤Æ¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼«°Ö¤ò¼ê·Ú¤ËºÑ¤Þ¤»¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¼«°Ö¤Ï¡¢¼«¸Ê¤È¿È¶á¤ÊÂ¾¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤«¤«¤ï¤é¤Ê¤¤·Á¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«°Ö¤¹¤ë¼«Ê¬¤È¡¢¿È¶á¤ÊÂ¾¼Ô¤ò°¦¤¹¤ë¼«Ê¬¤ÎÁü¤ÏÌ·½â¤·¤Ê¤¤·Á¤Ç¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ëº§¼°¤ò¤¢¤²¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÀÅª¤Ê²èÁü¤ò¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿
¶áÆ£¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ß¥¯¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ë°¦¾ð¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¯¤µ¤ó¤ò¡¢ºÇ½é¤«¤é½÷À¤È¤·¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÀÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤âºÇ½é¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¥ß¥¯¤µ¤ó¤ÎÀÅª¤Ê²èÁü¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤À©¸Â¤ò¼«Ê¬¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ëº§¼°¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¶Ã¤¯»ä¤Ë¡¢Èà¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¯¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀÅª¤Ê²èÁü¤ò¸«¤¿¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤¬°à¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£·ëº§¼°°ÊÍè²ò¶Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¥¯¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸«¤Æ¤â°à¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢·ëº§¤Þ¤Ç¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¥¯¤µ¤ó¤Ï»ä¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ç¡¢¤½¤Î¹â·é¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÝ¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£·ëº§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î²èÁü¤ò¸«¤Æ¡¢ÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤ÏËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¥ß¥¯¤µ¤ó¤Ë¼ºÎé¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢½ñ¤Î±¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¶áÆ£¤µ¤ó¤¬·ëº§¤¹¤ëÁ°¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÅªÍßµá¤«¤é¤µ¤¨¤âÈà¤Î¥ß¥¯¤µ¤ó¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
¡ö
