¡¡10·î8Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿°Ê²¼¡¢¡ØESCAPE¡Ù¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Í¶²ý¤µ¤ì¤¿¤ª¾îÍÍ¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·Á³¤ÊÍ¶²ýÈÈ¤¬¡¢À®¤ê¹Ô¤¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â´ñÌ¯¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ¨Èò¹Ô¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»²¹Í¡§º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢¡È¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¼Çµï¡É¤ÎÀè¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¸¶ÅÀ¡¡¡ØESCAPE¡Ù¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¿·¤¿¤Ê¼ê±þ¤¨
¡¡È¬¿ÀÀ½Ìô¤Î¼ÒÄ¹Îá¾î¤Ç¤¢¤ë·ë°Ê¡ÊºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ë¤Ï¡¢Éã¤Î·Ä»Ö¡ÊËÌÂ¼°ìµ±¡Ë¤Ë¸·¤·¤¯¤âÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÉÔ¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤ä¹¥´ñ¿´¤Ï¿Í°ìÇÜ¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Í¶²ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤â½é¤á¤Æ¤Î¥Ø¥¢¥«¥éー¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢Í¶²ýÈÈ¥°¥ëー¥×¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¶âÈ±Æ¬¤¬¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤ÎÎÓÅÄÂç²ð¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤Ï¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ç·ë°Ê¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿´º¬¤ÏÁÇÄ¾¤ÇÍ¥¤·¤¤¤Î¤¬²ñÏÃ¤ÎÀá¡¹¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Í¶²ý¤·¤Æ¤¤¤ëÅö»ö¼Ô¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ë¤â·ë°Ê¤Ë¤·¤ê¤È¤ê¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËÁþ¤á¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ë¤âÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡½é²ó¤«¤éÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜºî¤Ç½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Èº´ÌîÍ¦ÅÍ¡£Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Ç±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌò³ä¤ò´Õ¤ß¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Øsilent¡Ù¡Ê2022Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿ºùÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤âÂ¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£2025Ç¯1·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÁêÂ³ÃµÄå¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Ç¤â½é²ó¤«¤éÎÓÅÄ¤ò²ÚÎï¤ËÇØÉé¤¤Åê¤²¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ²¤ËÆþ¤Ã¤¿¸î¿È½Ñ¤ò°ú¤Â³¤ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓºùÅÄ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£¿ÀÈøÉö¼î¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡ØÂç¤¤Ê¶Ì¤Í¤®¤Î²¼¤Ç¡Ù¤Ï¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤2¿Í¤ÎÃË½÷¤¬¥Îー¥È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤ª¸ß¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÎø¿´¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¯¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£Èà½÷¤¬±é¤¸¤¿ÈþÍ¥¤ÏÀµÄ¾¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ÕÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢ºùÅÄ¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î³ëÆ£¤äÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤òÆ·¤ÎÌÀÅÙ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤¢¤Î´ã¤Ë½É¤ëÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷¤ÏÃ¯¤Ë¤â¿¿»÷¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÆ·¤Îµ±¤¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿ÞäËÜ°¡¼Ó¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë·ÐºÑ³èÆ°¤¬Ää»ß¤·¤¿2020Ç¯¡£¹â¹»À¸¤Î°¡¼Ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëÅ·Ê¸Éô¤â¡¢³èÆ°¤ÎÀ©¸Â¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤ÄÁ´¹ñ¤ÎÃæ¹âÀ¸¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç·Ò¤¬¤ê¡¢Ë¾±ó¶À¤òÇÁ¤¤¤ÆÀ±¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡È¥¹¥¿ー¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡É¤ò´ë²è¤¹¤ë¡£Á´¹ñ¤Ë»¶¤é¤Ð¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ï¤Ò¤È¤¨¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºùÅÄ¤ÏÊª¸ì¤ò¸£°ú¤¹¤ëÌò³ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿°¡¼Ó¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÏÇ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀèÆ³¤¹¤ëÆ»É¸¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¾ï¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºùÅÄ¤ÎÆ·¤«¤é¤Ï·è¤·¤Æ¼º¤ï¤ì¤Ê¤¤¸÷¤ÈÎÏ¶¯¤¤°Õ»×¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°¡¼Ó¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÈà½÷¤¬±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÜºî¤Î¿ð¡¹¤·¤¤¤Û¤É¤ÎÀÄ½ÕÌÏÍÍ¤Ï¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦µ±¤¤òÁý¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤¯¤Á¤Ó¤ë¤Ë²Î¤ò¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º´Ìî¤â¡¢¶áÇ¯¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò´ïÍÑ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡Ê2024Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±É¸÷¤ÈºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÊª¸ì¤òÁö¤ê¤¤ê¡¢½¢¿¦»î¸³¤ÎºÇ½ªÁª¹Í¤Çµ¯¤³¤ë»ö·ï¤ÎÆæ¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡ØÏ»¿Í¤Î±³¤Ä¤¤ÊÂç³ØÀ¸¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ì©¼¼¤Ç¤Î¿´ÍýÀï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎäÀÅ¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ëÍ¥½¨¤ÊÂç³ØÀ¸¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï²áµî¤Î¥·¥êー¥º¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë－¤á¤°¤ê－¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ø¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Ä¤Ä¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤¬¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿Æá¿ÜÅÄÍ¥Ìï¤À¡£ÆÈ¿ÈÀ¸³è¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÄ³¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æá¿ÜÅÄ¤Ï¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢39ºÐ¤Çº§³è¤ò»Ï¤á¤¿Èà½÷¤Ë¼ê¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥íー¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤¬¤é¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤Ç¡¢Æá¿ÜÅÄ¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£º´Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·Á¯¤ÊÌòÊÁ¤Ç¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È¤ÎÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬Íí¤ß¤¢¤¦ÀåÀï¤Ï¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º´Ìî¤Î¼Çµï¤Ë¤Ï¡¢Áê¼êÌò¤È¤ÎºÙ¤«¤¤µÄÏÀ¤òÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¯¥³¥ß¥«¥ë¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë°Ê¤ÈÎÓÅÄ¤Î·»Ëå·ö²Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡Ãå¼Â¤ËÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿2¿Í¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÄÏ¤ó¤ÀGPÂÓ¥É¥é¥Þ¤Î½é¼ç±é¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÅ¾¤Ö¤«Í½Â¬¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ØESCAPE¡Ù¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¤Ð¤ä¤·¡Ë