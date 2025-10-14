Photo: SUMA-KIYO

「iPhone 17 Pro」の予約が終わり、ホッとしたのも束の間。次に待っていたのは、“ケース選び”という試練でした。

MagSafeの吸着力やカメラコントロールの操作感にこだわると、やはり行き着くのはApple（アップル）純正の「シリコンケース」か「クリアケース」。ただ、どちらも実際に使ってみると、指紋のつきやすさや滑りやすさといったデメリットがどうしても気になってしまいます。

今年はどうしようかと迷っていたところ、Appleがまるでこちらの不満をすべて見透かしていたかのように、「新素材のケース」を登場させてきました。なかなかのお値段ではありますが、これは試さずにはいられません。

静かに主張する上質さ

Photo: SUMA-KIYO カラー：ブラック

ということで、iPhone 17 Proと同時に受け取ってきたのが、この「テックウーブンケース」（税込9,980円）。素材は、100%再生ポリエステルを使用したApple独自のテクニカルウーブン生地で作られています。

質感は、少しザラザラとしたコットンのような手触り。手に吸い付くようなグリップ感があり、片手操作時でも安心感があります。

見た目はマットな質感ながらも、天然繊維のような細やかで均一な織り模様が特徴。指紋はまったくつかず、高級感のある佇まいで、樹脂やシリコン系のケースとはひと味違う、落ち着いた上品さを感じました。

Photo: SUMA-KIYO

レンズまわりは、大きく開いたデザインになっており、キズがつきやすそうなのは少し気になるところ。ただし、ここには放熱性を高めるベイパーチャンバーが搭載されているため、ケースで覆い隠すことができない構造となっています。

また、下部には、これまでと同様にUSB-C端子とマイク、スピーカー用の開口部を配置。さらに、左右両端には、Appleが今年新たに発売した「クロスボディストラップ 」や、サードパーティ製ストラップを取り付けられる専用のホールも設けられており、持ち運びのスタイルに応じたカスタマイズが可能です。

値段に見合う造り込み

Photo: SUMA-KIYO

ぱっと見ではわかりづらいのですが、ボタン部分には、酸化皮膜処理が施された精巧なアルミニウム素材が使われています。

純正のクリアケースやシリコンケースでは、どうしても押し心地が少しフニャっとしてしまいがちですが、このテックウーブンケースは、iPhone本体と同じ金属素材を採用しているため、ケースを付けていない状態に非常によく似た、心地よいクリック感が得られます。

他の純正ケースよりも数千円高い価格ではありますが、細部のつくり込みを見ると、その理由が伝わってきました。

これまでのよさを継承

Photo: SUMA-KIYO

サードパーティ製のケースでは、「MagSafe対応」と謳われていても、磁力が弱いものがしばしば見受けられます。自宅でのワイヤレス充電であれば問題にならないこともありますが、車載タイプのMagSafe充電器や、スマホリング、スタンドなどを使用する場面では、十分に機能を発揮できず、あまり実用的とは言えません。

その点、この「テックウーブンケース」は、純正のクリアケースやシリコンケースと同じく、MagSafeの磁力がとても強力。スマホリングもしっかり吸着し、安定して使うことができました。

Photo: SUMA-KIYO

また、iPhone 16シリーズから搭載された「カメラコントロール」部分のつくりも健在。操作部分をしっかり保護しながら、ケースを付けていないときと同じ操作感が得られるよう設計されていました。

今年はサードパーティ各社からも同様の構造を採用した製品が登場していますが、メーカーによってその仕上がりや操作感には違いが見られます。そのため、ケース装着時にもまったく同じ操作感を求める方には、他の純正ケースと同様に、この「テックウーブンケース」も安心して選べる一品と言えます。

ノンストレスな仕上がり

Photo: SUMA-KIYO

約3週間使って感じたのは、とにかくストレスを感じないケースだということ。滑りやすくて落としそうになる、指紋が気になる、クリック感が悪い、カメラコントロールが使いづらい、MagSafeが弱い。そんな機能面でのストレスを一切感じることがありませんでした。

耐久性については、まだ使い始めたばかりなので、今後じっくり検証していきたいところですが、少なくとも現時点では、純正シリコンケースのようなやや頼りない印象はありません。

正直、ケースにかける金額としては少し痛い出費ではありましたが、高級感のある質感や細部まで丁寧に作り込まれた仕上がりを考えると、買ってよかったと思える逸品でした。

Photo: SUMA-KIYO

そうそう、最後にもうひとつ。画面越しにふと目に入る、このオレンジのフレームのチラ見え。主張しすぎないのに、どこか惹かれるこの感じ。きっとAppleのことなので、ここも計算のうちなんだろうなと思わずにはいられません。

カラーは「ブラック」のほかに、「ブルー」「パープル」「シエナ」「グリーン」の計5色展開。ボディカラーとの組み合わせを楽しみながら、自分らしい一台に仕上げられるのも、このケースの魅力のひとつです。

Source: Apple