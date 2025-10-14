10月12日よりスタートした日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の公式SNSにて、Snow Manの目黒蓮と妻夫木聡の2ショットが公開された。

【画像】目黒蓮＆妻夫木聡のピースショット（全3枚）／【動画】目黒蓮＆妻夫木聡＆佐藤浩市＆松本若菜のスペシャル映像（全2本）

ふたりは同日放送の『サンデー・ジャポン』にVTR出演しており、今回公開されたのはその際のオフショットだ。

■目黒蓮＆妻夫木聡が笑顔でピース！仲の良さが伝わるオフショット

公開された写真では、メガネをかけ、ボルドーのトップスに黒のパンツを合わせた目黒と、スーツ姿の妻夫木が並んでいる。目黒はダブルピースで歯を見せてにっこり笑い、妻夫木は目黒の肩に頭を乗せながら同じくダブルピース。リラックスした表情のふたりからは、現場の温かい空気が伝わってくる。

Xでは別カットも公開され、目黒の笑顔はそのままに、妻夫木が柔らかな口元で微笑む姿が印象的だ。

さらに『サンデー・ジャポン』の公式Xでも、肩を寄せ合いピースするふたりの姿が紹介され、「なんて素敵な2ショット」「ダブルピースかわいい」「兄弟みたい」「妻夫木先輩に甘えられてるめめ尊い」「この距離感たまらん」など、多くの反響が寄せられている。

■目黒蓮＆妻夫木聡＆佐藤浩市＆松本若菜のスペシャル映像も

なお、放送直前には佐藤浩市、松本若菜を加えた4人でのスペシャルメッセージ動画が公開。

また、チームワークの良さが伝わる『TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!』のメイキング映像も公開されており、こちらも注目を集めている。

