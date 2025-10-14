

土浦花火大会の開催に合わせて茨城出身モデルが大集合！

今年、11月1日（土）の開催で100周年を迎える日本三大花火大会のひとつ、茨城県の「土浦全国花火競技大会」。その開催を記念して、【週プレ グラジャパ！】では「茨城出身モデル写真集SALE」を開催中です！ 「いばらき大使」を長らく務める磯山さやかさんをはじめ、人気アイドル、声優、新進女優にトップグラドルなどバラエティ豊かなラインナップの20作品を、11月1日（土）までの期間限定で30％OFFでお届け。

それでは、対象商品の中から厳選した4作品のレコメンドをご覧ください！

【茨城出身アイドル】里仲菜月『Like a movie.』／撮影：カノウリョウマ



里仲菜月デジタル写真集『Like a movie.』／撮影：カノウリョウマ

セール特価770円（税込）（11月1日まで）

アイドルグループ「Task have Fun」のメンバーとして活動し、2024年5月に衝撃のグラビアデビューを果たした里仲菜月さんは、茨城県出身。デジタル写真集『Like a movie.』はタイトルの通り、映画をイメージしたグラビア。ベッドの上でピザを食べたり、静かなシアターに佇んだり。洋画の世界に入り込んだような（？）里仲さんの姿が見られます。花火よりもロマンチックだったりして......？



里仲菜月デジタル写真集『Like a movie.』／撮影：カノウリョウマ

【茨城が産んだ令和の完売クイーン】菊地姫奈『続：moment』／撮影：東京祐



菊地姫奈デジタル写真集『続：moment』／撮影：東京祐

セール特価1750円（税込）（11月1日まで）

"令和の完売クイーン"と名高い菊地姫奈さんも、実は茨城県出身。現在公開中の映画『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』に出演するなど、女優としても躍進中です。

デジタル写真集『続：moment』は、2023年2月に発売されたセカンド写真集『moment』の大ヒットを記念し、その完全アザーカットで構成されたデジタル限定版で、こちらもリリース後、大ヒットを記録しました。まさに完売クイーン！ 沖縄を中心に南国で撮影されたメモリアルな一冊です。まだチェックしていない方はお見逃しなくっ！



菊地姫奈デジタル写真集『続：moment』／撮影：東京祐

【茨城生まれのバスケ女子】磯村美羽『スパイになりたいw』／撮影：佐藤佑一



磯村美羽デジタル写真集『スパイになりたいw』／撮影：佐藤佑一

セール特価770円（税込）（11月1日まで）

恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』出身の磯村美羽さんも茨城出身！ ミスマガジン2024ベスト16に選ばれるなど、グラビアでも活動中です。彼女の初グラビアを収録したデジタル写真集『スパイになりたいw』は、ふんわり柔らかい雰囲気と初々しさが見どころの一冊。タイトルの「スパイ」とは、彼女の将来の夢なのだとか......。水着姿はもちろん、原宿を歩くイマドキ女子感も良きです。



磯村美羽デジタル写真集『スパイになりたいw』／撮影：佐藤佑一

【茨城のマシュマロ】西野夢菜『Pure White』／撮影：細居幸次郎



西野夢菜デジタル写真集『Pure White』／撮影：細居幸次郎

セール特価770円（税込）（11月1日まで）

2022年、『週刊ヤングジャンプ』のグラビアでいきなり芸能界デビュー。マシュマロボディで人気を集めるシンデレラガール・西野夢菜さんも茨城出身です！ デジタル写真集『Pure White』はデビューから2年後のタイミングで、彼女の成長した姿に迫った一冊。大人っぽく、表現力を増した姿から、相変わらずのピュアさまでをもたっぷり堪能できます。マシュマロ感も堪りません！



西野夢菜デジタル写真集『Pure White』／撮影：細居幸次郎

