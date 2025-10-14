【べらぼう】山東京伝が手鎖刑＆絶版となった洒落本『仕懸文庫』の内容やあらすじを紹介

時は寛政3年（1791年）、山東京伝（古川雄大）が蔦重（横浜流星）の耕書堂から洒落本『仕懸文庫（しかけぶんこ）』を出版しました。

同時発売の『娼妓絹篩（しょうぎきぬぶるい）』『青楼昼之世界錦之裏（せいろうひるのせかい にしきのうら）』ともども教訓読本というテイでしたが、そんな小細工が通用するはずもなく、当局の逆鱗（寛政の改革に伴う出版統制令）に触れてしまいます。

あまりにも生々しい描写が問題視されたのでしょう。結果これらの作品は絶版（発売禁止）処分に。

そして大河ドラマ「べらぼう」の10月12日放送でも描かれていたように、蔦重は身上半減（全財産の半分を没収）、京伝は手鎖（てじょう。手首を固定したまま生活）50日と、それぞれ重い刑に処されました。

今回はそんな『仕懸文庫』について、その内容やあらすじを紹介したいと思います。

『仕懸文庫』の概要

山東京伝『仕懸文庫』扉絵。

物語の舞台は鎌倉時代の大磯。曽我物語の人物が遊里で楽しむ内容となっています。

ストーリーの面白さを楽しむというよりも、遊里における遊び方の紹介に重点が置かれ、本作は深川の岡場所をモデルにしていました。

さすが遊び人の京伝と吉原出身の蔦重が提供するだけあって、通な遊び方やリアルな描写について精緻が尽くされています。

一方で当局の風紀粛正に配慮したのか、男女における（遊びではない）恋の真実について強調している点は、本作の特色と言えるでしょう。

そういう意味では、確かに本作も教訓読本と言えなくもない……かも知れませんね。

『仕懸文庫』タイトルの意味

山東京伝『仕懸文庫』挿絵。本作はほとんど挿絵がなく、テキスト中心となっている。

ちなみにタイトルの仕懸とは遊女の衣裳、文庫とはそれを納める箱の雅称です（文庫とは本来、書籍を納める箱を指します）。

つまり「遊女たちの衣裳ケース」、転じて「遊里の裏事情」を連想させるタイトルでした。

天下御免の吉原遊郭に対して、非公認ながら粋な気風で売り出した深川の辰巳芸者たち

その裏事情ともなれば、多くの遊び人たちが知りたがったことでしょう。

『仕懸文庫』あらすじ

いざ、遊里へ（イメージ）

初秋のこと、三人の武士たちが舟で仲町へ向かいました。

三人の年長者（30代）である朝比奈は、年若い十郎と団三郎（それぞれ20代）を案内する形です。

まずは昼から料理屋（鶴が岡屋）でお膳を囲み、いい具合に酒が回ったところで朝比奈が女中に二人の相手を指図します。

朝比奈の馴染みであるお鶴は出張中、やがてお虎（17歳くらい）とお団（20歳くらい）がやって来ました。

お虎は十郎に、お団は団三郎（団つながり？）にそれぞれ決まり、お鶴を待つ間に幇間（ほうかん。たいこもち）と芸者を呼んでひと騒ぎ楽しみます。

やがて出張から戻ったお鶴は朝比奈の元へ、みんな揃ったところで、いよいよお楽しみの床入りです。

三組は8畳の座敷を屏風で仕切り、それぞれ真実の恋に思いを燃やしました。

しばらくすると富岡八幡宮から日没を告げる入相の鐘（いりあいのかね）が響きます。

名残惜しくはあるけれど、門限の厳しい武士の悲しさ。三人は舟に乗って帰途につくのでした。

……とまぁ、こんなお話しです。

終わりに

山東京伝『仕懸文庫』より、前門に源性を迎え、後門に平族を送るの図。源平の栄枯盛衰を表現。

今回は山東京伝『仕懸文庫』について、その内容などをざっくり紹介してきました。

要するに「深川遊郭体験記」程度の内容ですが、当時からすればとんでもなく破廉恥だったのかも知れません。

手鎖の刑ですっかり懲りてしまった？京伝先生。果たして蔦重との関係はどのようになっていくのでしょうか。

