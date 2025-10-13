YouTubeやInstagramなど、SNSで収益を得る職業も一般的になりつつあります。とはいえ、具体的にどうやればいいかわからないという人も多いでしょう。そこで、Instagramをはじめてたった4ヵ月で1,000万円以上売り上げたYouTuberあべむつき氏の著書『2ヶ月で月30万円を実現する 超初心者でも稼げるAI活用法』（KADOKAWA）から一部抜粋して、Instagramで収益を得るためのコツを紹介します。

日本人の半分が使っているInstagram

Instagramと聞くと、多くの人が「若い女性が使うSNS」というイメージを持ちがちです。ですが、Instagramを運営しているメタ社のデータによると、日本国内のInstagramのユーザーの男女比は男性43%で、女性が57%と、そこまで差があるわけではありません。さらに、年齢層も30代以降が圧倒的に人数が多いです。

総務省の調査によると、10〜60代のInstagramの男性利用率は42%で、女性利用率は54%。つまり、10〜60代の人口の約半分がInstagramのアカウントを実際に持って、利用しているということです。市場規模がかなり大きいのが分かるでしょう。Instagramだからといって、若い女性向けに発信をする必要はないのです。

Instagramは最も初心者向けのSNS

SNSでお金を稼ごうと思ったときに、最も初心者向けで稼ぎやすいのはInstagramです。実際に僕はInstagramを始めて4ヶ月で1,000万円以上売り上げた経験があります。しかも、そのときのInstagramのフォロワー数は約3,000人しかいませんでした。

僕はYouTubeの動画のネタも兼ねて、本当に色んな副業やビジネス、お金稼ぎに挑戦してきましたが、こんなにも早く、こんなにも簡単に1,000万円売り上げたことはありませんでした。なぜInstagramが、こんなにも稼ぎやすいのか、解説していきます。

まず、Instagramは操作がとても簡単です。見る側だけではなく、投稿する側にとっても直感的な操作ができるようになっているので、パソコンやスマホの操作が苦手な人でも簡単に始められます。また、Instagramは基本的にほとんど全ての作業をスマホ操作のみで完結させることができます。

他のSNSもスマホだけで完結できますが、投稿側はパソコンからのアクセスを前提とした画面になっていることが多いので、スマホだけだと画面が見辛いことが多いです。しかし、Instagramは基本的にスマホで使われることを前提としたSNSなので、パソコンで投稿するよりも、むしろスマホからのほうが投稿しやすかったりします。

パソコンが苦手どころか持っていない人でも取り組めるので、家のベッドで寝ながらでも、電車に乗りながらでも操作をすることができます。

フォロワーとの距離が最も近いSNS

Instagramの特徴として、フォロワーとの距離が近いことが挙げられるので、以下のようなことが考えられます。

・物が売りやすい

・サービスを紹介しやすい

・アフィリエイトしやすい

・コンテンツ販売しやすい

Instagramはファン化の機能と拡散の機能が完全に分かれているのが特徴です。後述しますが、Instagramの投稿には、フォロワーにしか表示されず、フォロワーをファンにしやすいストーリーと、フォロワー以外にもどんどん拡散されていくリール動画があります。これが、Instagramが稼ぎやすい大きな理由の1つです。

つまりInstagramはYouTubeやTikTokのような拡散の機能だけではなく、プラスαでフォロワーをファンにする機能が付いているということです。ただ、ファン化のための投稿と拡散のための投稿が分かれているとなぜ稼ぎやすいのかイメージし辛いかもしれません。

ここで1つ例を出します。僕はAIの本を書くほどAIを使いこなしていますが、この記事の内容に関してはほぼAIを使っていません。

こう言われたときに、理由を知りたいと思うのは、僕のことを知っているからです。つまり、InstagramなどのSNSでたとえると、フォローして投稿を見ている状態だからです。

僕のことを知っている人なら「たしかに、なんでAIを使ってないんだろう？」と思うかもしれませんが、僕のことを知らない人は、僕がAIを使って書いているかどうかはどうでもいい話なのです。

このように、知っている人だからこそ知りたい情報と、知らない人が言っていたとしても興味をそそられる情報は全くの別物なのです。

そして、知っている人だからこそ知りたい情報を提供し続けることで、ファンとしての興味や愛着がどんどん高まり、応援したい気持ちも強くなっていきます。

僕は幼稚園から中学3年生までを長野県で過ごしました。これを聞いて、同じく長野県出身の人や、長野に縁がある人は「おっ！」と思ったかもしれません。ちなみに長野県出身ではない人にとっても、マイナスになることはない情報ですから、出身地は言うだけで得をしますよね。

こうしてさり気なくファンを増やしていき、何かを紹介したり売ったりするときに有利に働かせることができるのです。

ポイント：日本人の約半数がInstagramを利用している

Instagramは最もファンがつきやすく、最も稼ぎやすいSNS

あべむつき

AI副業YouTuber