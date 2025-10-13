´é¤Ë½Ð¤ë¤È¡Ö¼ºÌÀ¡×¤Î´í¸±À¡ª¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦³Þ°æ¿®Êå»á¤ò½±¤Ã¤¿¡ÖÂÓ¾õá×¿¾¤Î¶²ÉÝ¡×¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ
¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³Þ°æ¿®Êå»á¡Ê62¡Ë¤¬£¹·î25Æü¡¢ÂÓ¾õá×¿¾¤Î¤¿¤á¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Ë°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡ÖºÆÈ¯¤«¡×¤È°Æ¤¸¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â´í×ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¿ÇÃÇ¤Ï¡ÖÂÓ¾õá×¿¾¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç³Þ°æ»á¤Ï¤³¤¦¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¡Ø»ä¤âÂÓ¾õá×¿¾¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¤È¤°Ê¾å¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂµ¤¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ
ÂÓ¾õá×¿¾¤È¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤Ê¤Î¤«¡£½÷À°åÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯LUNAÍý»öÄ¹¡¦´Ø¸ýÍ³µª°å»Õ¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡Ê°Ê²¼¡Ö¡×Æâ¤Ï´Ø¸ý°å»Õ¡Ë¡£
¡ÖÆüËÜ¿ÍÀ®¿Í¤ÎÌó£¹³ä¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¿å¤Ü¤¦¤½¤¦¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸¶°ø¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ê¿åÅ÷¡¦ÂÓ¾õá×¿¾¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ë¤¬¿À·ÐÀá¤ËÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÌÈ±Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÃÎð¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¡¢ÉÂµ¤¤Ê¤É¤ÇÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ºÆ¤Ó³èÀ²½¤·¡¢ÂÓ¾õá×¿¾¤È¤·¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¿È¶á¤ÊÉÂ¤À¤¬¡¢¾É¾õ¤Î½ÐÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤¯·ò¹¯¤òÂ»¤Ê¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½é´ü¤Ë¥Ô¥ê¥Ô¥ê¡¢¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿°ãÏÂ´¶¤äÄË¤ß¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÀÖ¤¤È¯¿¾¡¢¿å¤Ö¤¯¤ì¡¢¤«¤µ¤Ö¤¿¤Ø¤È¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë´í¸±¤Ê¤Î¤¬ÌÜ¤Ë½Ð¤ëÂÓ¾õá×¿¾¤Ç¤¹¡£³Û¤ä¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢·ëËì±ê¤ä¤â¤Î¤â¤é¤¤¤È¸í¿Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬³ÑËì¤äÌÖËì¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤Ö¤È³ÑËì±ê¤äÌÖËì±ê¤òµ¯¤³¤·¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¼ºÌÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌÜ¤ËÂÓ¾õá×¿¾¤¬½Ð¤¿»þÅÀ¤Ç´ã²Ê¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½é´ü¤Ë¤ÏÈ¯¿¾¤¬ÌÜÎ©¤¿¤º¡¢¸«Æ¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
½é´ü¾É¾õ¤òÊüÃÖ¤»¤º¤ËÁá¤á¤Ë¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢°²½¤òËÉ¤°¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊÒÂ¦¤ÎÌÜ¤Î½¼·ì¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î¼ð¤ì¤äÀÖ¤ß¡¢³Û¤«¤éÌÜ¤Î¼þ°Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î°ãÏÂ´¶¤Ê¤É¡£¤³¤¦¤·¤¿¾É¾õ¤ÏÂÓ¾õá×¿¾¤Î½é´ü¾É¾õ¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈéÉæ¾É¾õ¤¬¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢·ëËì±ê¤ä·Ú¤¤ÈéÉæ±ê¤ÈÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Áá¤á¤Ë¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
´é¤äÆ¬Èé¤Ë½Ð¤ë¾ì¹ç¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö´é¤äÆ¬Èé¤ËÂÓ¾õá×¿¾¤¬½Ð¤ë¤È¡¢´éÌÌ¿À·Ð¤Ë±ê¾É¤¬¹¤¬¤ê¡¢´é¤ÎËãáã¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ý¸µ¤ä¤Þ¤Ö¤¿¤¬Æ°¤«¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢É½¾ð¤¬¤æ¤¬¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÈéÉæ¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤«¤é°ãÏÂ´¶¤äÆ¬ÄË¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Èè¤ì¤Î¤»¤¤¤È¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö72»þ´Ö°ÊÆâ¡×¤Ç½Å¾É²½¤È¸å°ä¾É¤òËÉ¤²
ÌÜ¤ä´é¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÂÎ¤Ë½Ð¤¿¾ì¹ç¤â°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÂÓ¾õá×¿¾¤Î¹çÊ»¾É¤ÇºÇ¤âÉÑÈË¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÂÓ¾õá×¿¾¸å¿À·ÐÄË¤Ç¤¹¡£Èé¿¾¤¬¼£¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¿À·Ð¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬»Ä¤ê¡¢¿ô¥õ·î°Ê¾å¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÇ¯Ã±°Ì¤Ç¶¯¤¤ÄË¤ß¤¬Â³¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÄË¤ß¤Ï¡Ö¾Æ¤±¤Ä¤¯¤è¤¦¡×¡Ö¿Ë¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¡×¡ÖÅÅµ¤¤¬Áö¤ë¤è¤¦¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¡¢Éþ¤äÉ÷¤¬¿¨¤ì¤ë¤À¤±¤Ç·ãÄË¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À¸³è¤ËÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¡£
¡Ö¼«Á³¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈËýÀ²½¤·¤Æ¼£ÎÅ¤Ë¤âÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÓ¾õá×¿¾¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤Î£µ¡Á20¡ó¤¬ÂÓ¾õá×¿¾¸å¿À·ÐÄË¤ò¹çÊ»¤·¡¢60ºÐ°Ê¾å¤Ç¤ÏÌó20¡ó¡¢80ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ï30¡ó°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¿À·Ð¤Î²óÉüÎÏ¤¬Íî¤Á¡¢ÄË¤ß¤¬Ä¹´ü²½¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Ìë¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÄË¤ß¤ÇÀ¸³è¤Î¼Á¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢ÍÞ¤¦¤Ä¤Ë»ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈ¯¿¾¤¬½Ð¤Æ¤«¤é72»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¹³¥¦¥¤¥ë¥¹Ìô¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢½Å¾É²½¤ä¸å°ä¾É¤òËÉ¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢50ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤ÏÂÓ¾õá×¿¾¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀÜ¼ï¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ºÇ¸å¤Ë´Ø¸ý°å»Õ¤Ï¤³¤¦ÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡ÖÂÓ¾õá×¿¾¤ÏÈéÉæ¤Î¾É¾õ¤¬¼£¤ì¤Ð´°¼£¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤Î¸å¤â¿À·ÐÄË¤¬»Ä¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤¬ÂÓ¾õá×¿¾¤Î±Æ¶Á¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤ºÊüÃÖ¤·¡¢¼£ÎÅ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÈéÉæ¤¬¼£¤Ã¤Æ¤âÄË¤ß¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×