東京新馬戦

12日に東京競馬場で行われた新馬戦（良、芝2000メートル）でクリストフ・ルメール騎手騎乗の1番人気イクシード（牝2、木村哲）が上がり33秒4の脚で差し切り勝ちを収めた。勝ちタイムは2分00秒2。ネット上ではルメールがゴール直前に取った行動に注目が集まった。

大外スタートだったイクシード。ゲートで少し外に逸れるも、すぐに立て直し中団からレースを進めた。最後の直線を迎えると、大外からグングン加速。大きなストライドで先頭に立つと、2着馬に1馬身1/2差でゴール板を駆け抜けた。

ルメールもあまりの切れ味に、ゴール板を通過する直前から馬の首元をなでなで。走りを労っていた。

ネット上の競馬ファンもルメールの仕草に注目。「ゴール前で既にご満悦」「イクシードちゃんを撫でた」「ゴール前でナデナデ」「イクシード可愛くてたまらないんだろうな」「ルメールJがゴール前でイクシードの頭を撫でているシーン、凄く良いな」などの声が上がった。

イクシードの血統は、父キタサンブラック、母シャトーブランシュ。G1・6勝で「ロンジンワールドベストレースホース」に選ばれた世界最強馬イクイノックスの全妹にあたる。



（THE ANSWER編集部）