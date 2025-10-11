Photo: ヤマダユウス型

秋の夜長。

暗くなるのが早いなら、早く寝てしまえばいいじゃない！ ということで、至福の寝落ち環境が整いそうな3つのアイテムを紹介します。

音や光で睡眠をさらに快適に

就寝環境を整えるなら、良い音や光を枕元に添えてみるのはいかがでしょう？

タフなボディにLEDライト、パーティ仕様のイメージもあるJBLのスピーカーですが、睡眠や起床といったcalmなムードにピッタリなスピーカーもあるんです。それが、Bluetoothスピーカーの｢JBL Horizon 3｣。

コンセントに接続するタイプの目覚まし時計である本製品。FMラジオや環境音（焚き火やさざなみなど）を楽しむことができます。もちろん、スマホを接続しての音楽再生もOKです。38mm径ドライバーを2基搭載しており、スピーカーとしても抜かり無い性能に仕上がっています。

また、間接照明のように使えるLEDライトも搭載。明るすぎない光は、快適な入眠をアシストしてくれそう。

本体側面には、USB-Type Cの端子がついており、枕元のコンセントを｢JBL Horizon 3｣で使ってしまっても、こちらからスマホなどの充電ができるようになっています

面白い機能が搭載されているのが、背面のLEDライト。｢サンライズアラーム｣機能を使うと起床10分前〜1時間前から徐々に明るくなっていきます。いわばスマートライト的な使い方ができ、概日リズムにも優しい起床を促してくれるわけです。

音や光で枕元の環境を整えてくれる｢JBL Horizon 3｣。このアイテムがあれば、入眠や起床の質がかなり上がるのではないでしょうか。

炭酸湯というアプローチ。バブの新作入浴剤

睡眠の質を向上させる上で、意識したいのはお風呂に入ること。寝る前に自律神経を整えるという意味でも、入浴は重要なポイントです。

そんな入浴をさらに効果的にしてくれるのが｢バブ モンスターバブル よくばりミルキー｣です。

バブといえば、溶け出す際のシュワシュワ感が特徴的ですが、その正体は炭酸。炭酸が溶け込んだお湯は、皮膚から浸透して血管を拡張してくれます。

血管が拡張されると血流が増加し、老廃物の回収と酸素や栄養供給が改善されます。だから疲労回復や睡眠の質が上がるというわけですね。

「よくばりミルキー｣は｢強炭酸チャージ｣シリーズのひとつ、タブレットが大きくなっており、出てくる炭酸の量も多いんです。

また「よくばりミルキー」は、CICA成分やヒアルロン酸、うるおいオイルなどを贅沢に配合しており、保湿効果も果たしてくれます。元記事筆者によると、クリームなどの類を塗布しなくとも、しっかり保湿することができたとのこと。

疲労を癒しつつ、保湿もしながら、睡眠の質も向上させるまさに「よくばり」な入浴剤。これがあれば至高の睡眠環境に一歩近づくことができそうです。

布団もテックで快適睡眠

睡眠をとる上で、欠かせないアイテムである布団。布団がもっと快適になったら、睡眠もさらに快適になると思いませんか？

睡眠を科学し続ける日本の寝具ブランド、ブレインスリープから、新発想の掛け布団｢ブレインスリープ コンフォーター パーフェクト ウォーム EX｣が登場しました。

中綿に採用したのは、新たに開発された独自素材｢カーボンナノダウン｣。名前にダウン（羽毛）とありますが、いわゆる動物の羽ではなく、ポリエステルベースの化学繊維です。

従来のポリエステル製の粒わたと比べ、カーボンナノダウンはフワッフワ。サイズの異なるダウンボールが羽毛のように絡み合うことで、熱を溜め込むという仕組みになっています。

また、布団の上層は3つの畝を、下層は4つの畝でキルティングすることで、羽布団の弱点であったキルト縫製部からの熱抜けを防止。表生地の裏面には特殊カーボン加工を施して、布団内の熱が逃げないようにしています。

これらのテックによって、暖かさが実現されているというわけですね。テクノロジーが詰まった最新の布団。今年の冬は、ブレインスリープで乗り切ってみてはいかがでしょう。

