「バッグぼろぼろ」→【ハニーズ】に直行！ 可愛くて高見え♡「最旬ボストン」

毎日使うバッグは、いつの間にかくたびれてしまいがち。そろそろ新しいバッグが欲しいと思った時にチェックしたいのが【ハニーズ】のバッグです。プチプラとは思えない可愛いデザインで高見え感があり、大人世代のデイリーコーデにも取り入れやすそう。今回は、そのなかから特に注目したい、トレンドを感じるボストンバッグをご紹介します。

シンプルボストンにハートチャームで可愛く

【ハニーズ】「ハートチャームボストン」\2,980（税込）

シンプルなデザインのボストンバッグに、もこもこハートが可愛らしいチャームのアクセント。高見えしそうな合皮素材で、大人世代のコーディネートにも馴染みやすそう。チャームは取り外し可能なので、季節やシーンによって雰囲気を変えられるのもGOOD。写真のカラバリ「ブラウン」は、シックでトレンド感のあるスタイルも楽しめそう。

大人可愛いを叶えてくれそうなアイボリーボストン

先に紹介したボストンバッグのアイボリー。優しい色合いとファーのハートチャームが、大人可愛い雰囲気に。フェミニンなコーディネートにもぴったりで、持つだけで柔らかな雰囲気をプラスしてくれそう。バッグのつるっとした素材のおかげで甘くなりすぎず、大人世代のデイリーコーデに取り入れやすいのもポイント。重めになりがちな秋冬コーデも、パッと明るい雰囲気にしてくれそうです。

もこもこファーバッグで季節感たっぷり

【ハニーズ】「フェイクファーボストン」\3,280（税込）

ふわふわのフェイクファー素材を使ったボストンバッグは、いつものコーディネートに取り入れるだけで季節感を演出できそう。可愛らしい見た目に、大人っぽいシンプルなチャームがアクセントになり、少し甘さを引き締めています。プチプラには見えないフェイクファー素材で、シンプルスタイルに華やかさをプラス。おしゃれ度を高めてくれそうな、コンパクトだけど程よい存在感が魅力のバッグです。

優しげカラーで上品なファーボストン

バイカラーデザインのファーボストンバッグは、淡いトーンが優しげな雰囲気で落ち着いたスタイルにも馴染みやすそう。上品さもあり、きれいめコーデにもぴったりです。手持ちとショルダーの2WAYで使えるのも便利。柔らかそうなフェイクファー素材で高見え感もあり、ちょっとしたお出かけにも活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：Natsumi.N