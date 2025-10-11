¡ÖCIS¥×¥é¥¹¡×ÁÏÀß¤Ç¹ç°Õ¡¡¥×¡¼¥Á¥ó»á¤é¡¢µì¥½Ï¢¤Î¼óÇ¾²ñµÄ
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Ûµì¥½Ï¢½ô¹ñ¤Ç¹½À®¤¹¤ëÆÈÎ©¹ñ²È¶¦Æ±ÂÎ¡ÊCIS¡Ë¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤¬10Æü¡¢Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¡¦¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Î¼óÅÔ¥É¥¥¥·¥ã¥ó¥Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤é»²²Ã¤·¤¿9¼óÇ¾¤ÏCIS¤Î³ÈÂçÏÈÁÈ¤ß¡ÖCIS¥×¥é¥¹¡×¤ÎÁÏÀß¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊSCO¡Ë¤Ë¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼»ñ³Ê¤òÉÕÍ¿¤·¤¿¡£¥¿¥¹ÄÌ¿®¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î¥È¥«¥¨¥ÕÂçÅýÎÎ¤¬ºòÇ¯¡¢CIS¥×¥é¥¹¤ÎÁÏÀß¤òÄó¾§¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï10Æü¡¢CIS¥×¥é¥¹¤ÎÁÏÀß¤Ë¤è¤ê¡Ö°ì¼ï¤Î²ÈÂ²Åª¤Ê½¸¤Þ¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÆÀ¤ë¡×¤È°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¹ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£