創立138年の女子校“徳才兼備”の教育とは？「三輪田学園中学校・高等学校」：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【番組内容】
【テレビ学校訪問……三輪田学園中学校・高等学校】
▼東京都千代田区にある中高一貫私立女子校
▼最寄り駅はJR・地下鉄「市ヶ谷」駅
▼全校生徒1103人
▼25年春の大学合格実績は、国公立大5人・早慶上理6人・GMARCH53人など
▼制服はバリエーションが豊富で2000通りの組み合わせが可能！
▼図書館の蔵書数は約5万5000冊
▼「茶道」「箏」など伝統あるクラブ活動が多数
▼「社会科読書」といわれる読書の授業では卒業論文も作成
▼ファブスペース（技術室）ではスマホスタンド作り
＜箏の音色で感動を届けたい！＞
▼74年続く三輪田学園伝統の「箏曲クラブ」の部長に密着
▼文化祭の大舞台を前に部員の心を一つに！最終調整で箏の音色を…
