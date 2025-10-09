「先ほども申し上げましたが」を言わない→やさしい会話術に6.5万いいね「めちゃいい」「まねする」【ママリ】

相手を不快にさせない上手な会話テクに6.5万いいね

みそしる(@sssgmiso)さんの投稿です。言葉というのはたった一言で相手を傷つけてしまったり、怒らせてしまったりすることもあり、使い方が難しいですよね。特に仕事の場では、お互いの立場や年齢などそれぞれ違うこともあり、伝わっていないなと感じることもあるのではないでしょうか。





仕事で「この人さっき言った話を覚えてないな」とか「間違って認識してるな」とか思った時、「先程も申し上げましたが」とか言うと、責めてる感じになってイヤなんで、出来るだけライトに「さっきの話と被っちゃって申し訳ないんですけど！」った上で、ちょっと内容を変えて再説明するようにしてる。

仕事で円滑にコミュニケーションをとるために、いかに思いやりが大事かを実感させられる投稿です。

言われたことを忘れてしまうことや、間違って認識してしまうことは、誰しもあるものですよね。そんなとき、話を覚えていない、認識していない相手が悪いと責めるのではなく、相手を不快にさせず伝えることがお互いのためになることも。仕事を円滑に進めるためのトーク術として、大事なことですよね。



この投稿に「めちゃくちゃいい」「真似する」などのコメントがついていました。ちょっとした心がけや言い方で、お互いが気持ちよく仕事ができるなら、覚えておきたいテクニックです。



ズバッと指摘するのも大事なことがある一方、責められた感覚で萎縮する相手には、優しい言い方のほうが効果的なこともありそう。相手に合わせて活用したい、優しいトーク術を学べる投稿でした。

美容部員が発信「本当は教えたくない」メイクのりUPの簡単テクに1.2万いいね

お化粧品のお姉さん(@okeshooneisan)さんの投稿です。バタバタしがちな朝の時間、本当はしっかりとスキンケアをしたいですが、そんな時間は取れないというのが現実ではないでしょうか。とはいえ、スキンケアが中途半端だと、メイクのりも大きく変わりますよね。



お化粧品のお姉さんが紹介していたのは、時間のない朝にこそおすすめのスキンケアテクでした。

美容部員が時間ない朝でもメイクのりを良くする裏技

①コットンに乳液をひたひたにたっぷり出す。

②お肌に優しーく30秒くるくる。

余分な角質がふやけて落ちる。その後いつも通り化粧水を付けてお手入れするだけ。



艶も出てメイクのり最高。コットン出すとこから1分でできる。本当は教えたくない…

準備するのは普段使っている乳液とコットンのみ。合うスキンケアは人によるので、あくまでも肌の調子がいい時に試してほしいとのこと。また、毎日ではなくゴワつきが気になるときに行うのがよいそうです。



この投稿には「知りませんでした」「時間がなくてもできそう」などのリプライがついていました。乳液はさらっとしたタイプよりは、とろっとしたものの方が向いているそう。肌の状態を見つつ、ゴワゴワしているなと感じたら、ぜひこのスキンケアを試してみてはいかがでしょうか。

公式が警鐘、テフロンフライパンを救う「2分間」に8千超いいね

和平フレイズ【公式】🍳🥘(@waheifreiz)さんによる、知っておくと役立つエピソードです。調理後、料理がスルッとはがれるテフロンフライパンは、便利ですよね。ただ、フライパンを使った後についやってしまう「ある行為」が、実はテフロンフライパンの寿命を短くするそう。



テフロンのフライパンなどを製造・販売する和平フレイズ【公式】🍳🥘さんが、テフロンフライパンのお手入れ方法について、ためになる投稿をしていました。

©waheifreiz

(……きこえますか…きこえますか…再掲です… 今… あなたの…心に…直接… 語り掛けて…います…調理後すぐの…ふっ素樹脂加工…（テフロン）…フライパンを…急に…冷やさないで…あの「ジューっ」…実は…悲鳴です……表面の…加工が…傷む原因の…ひとつ…です…2分程度…お待ちを…

炒め物や餃子を焼いた後、熱々のフライパンに水を注いで「ジューッ」ってやってしまう方も少なくないでしょう。「あの音がなんとも快感で…」というのも、あるあるではないでしょうか。



この投稿には「一人暮らし始めたてのころ、これ知らずに「ジュー」って音に何故か快感を感じてました...😂😂」「でも待てねェんだよォ！(ジュウウウウウ)」「何でフライパン買って半年も経っていないのにボロボロになるんだけど！って思っていましたがやっと原因がわかりました💦」といったリプライがついていました。



リプライの中にも「分かっているけどつい、やってしまう」などの内容が見られました。しかし、テフロンフライパンを大事に使うなら、やはり和平フレイズ【公式】🍳🥘さんが投稿していたように、調理を終えて最低でも2分待ってから洗った方が良さそうですね。



物を大事にしたくなる、なるほどな投稿でした。

