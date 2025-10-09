米津玄師「IRIS OUT / JANE DOE」がオリコン週間合算シングルランキングで2週連続1位！ソロアーティストでは史上3人目

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

米津玄師が9月24日にリリースしたニューシングル「IRIS OUT / JANE DOE」が、オリコン週間合算シングルランキング（2025年10月13日付）で2週連続1位を獲得した。

■今年度初の記録達成

ソロアーティストが2週連続で1位を獲得するのは、史上3人目の快挙となり、今年度初の記録達成となった。なお、前週の合算シングルランキング（2025年10月6日付）では、“ソロアーティスト今年度最高週間”となる41.4万PTを獲得し、「史上最高」記録を樹立している。

「IRIS OUT / JANE DOE」は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」と同アニメのエンディングテーマに起用されている米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」を収録。

「IRIS OUT」は、週間総合チャートで3週連続で首位6冠を記録し、各種チャートで「歴代最高」記録を樹立。「JANE DOE」と合わせて、2週連続で1位・2位独占をしている。

■リリース情報

2025.09.15 ON SALE

米津玄師

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

2025.09.22 ON SALE

米津玄師, 宇多田ヒカル

DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」

2025.09.24 ON SALE

米津玄師

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

■関連リンク

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト

https://chainsawman.dog/movie_reze/

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecord

■【画像】米津玄師, 宇多田ヒカルのアーティスト写真