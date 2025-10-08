サンリオピューロランドにて、JO1とサンリオが共同開発したキャラクター「JOCHUM（ジェオチャム）」が初登場する心温まるクリスマスイベント「Puroland Illumination Christmas」を開催！

「リトルバスターズ」の「キキ」と「ララ」の誕生50周年を記念したスペシャルイルミネーションや限定グッズも展開されます☆

サンリオピューロランド クリスマスイベント「Puroland Illumination Christmas」

開催期間：2025年11月7日（金）〜12月25日（木）

テーマ：

今年も冬の訪れとともに、心あたたまるクリスマスの季節がやってきました！

キャラクターたちは星のイルミネーションを飾り、みんなに届けるクリスマスの贈り物を準備中。

愛情をたっぷり込めたプレゼントがあふれるPuroland Illumination Christmasで、ぬくもりあふれるひとときをお過ごしください…♪

サンリオピューロランドにて、サンリオキャラクターたちが愛情をこめて用意した「星の贈り物」をテーマに、心あたたまるひとときを届けるクリスマスイベント「Puroland Illumination Christmas」を開催。

2025年は、人気グローバルボーイズグループJO1とサンリオが共同開発したキャラクター「JOCHUM（ジェオチャム）」が初登場します。

人気アトラクション「サンリオキャラクターボートライド」では、パーティに招待された「JOCHUM」たちがさらにアトラクションを盛り上げます。

加えて、3Fエントランスに設置されるプレゼントボックスツリーのフォトスポットでは、クリスマスの記念にぴったりな幻想的な写真撮影が楽しめます。

さらに、クリスマスの時期にもぴったりな普段の生活で使える実用的なグッズから、コレクションに最適な記念グッズまで展開する期間限定グッズ、キャラクターをモチーフにした色鮮やかなフードも展開。

JOCHUMと一緒に幸せなクリスマスを堪能できる特別なコンテンツが用意されます。

もう一つの注目コンテンツは、12月24日が誕生日の「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」50周年を記念した、「Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ」のスペシャルイルミネーション「Twinkle Gift Night」です。

クリエイティブカンパニー「NAKED, INC.」協力のもと、アニバーサリーにふさわしいプロジェクションマッピングや幻想的な装飾が新たに追加され、星空に包まれるような体験とともに、キラキラ輝く特別なゆめ星雲で記念写真を撮影できます。

さらに、50周年をお祝いして期間限定グッズも展開。

ほかにも、 Puroland Illumination Christmasオリジナルコスチュームを着たキャラクターたちとのグリーティングが楽しめる「Puroland Illumination Christmas スペシャルグリーティング」や、パークオープン時間にみなさまをお迎えするウェルカムグリーティングも開催されます。

期間中は、キャラクターたちが飾り付けたイルミネーションや装飾、フォトスポット、クリスマスの時期にぴったりなアトラクション装飾を通じて、訪れたゲストに心あたたまるひとときが提供される予定です☆

JOCHUMが「Puroland Illumination Christmas」に初登場

JO1とサンリオの新キャラクター開発プロジェクトから生まれたキャラクター「JOCHUM（ジェオチャム）」が、ピューロランドのクリスマスイベントに初登場！

人気アトラクションでの特別なコンテンツや、館内にはフォトスポット・装飾を設置するほか、期間限定グッズ、フードの販売が実施されます。

「Puroland Illumination Christmas」×「JOCHUM」期間限定グッズ

グッズ名・価格：

・シャカシャカキーホルダー各1,100円(税込)

・ネックストラップ 各1,320円(税込)

・スターブランケット 各3,850円(税込)

・ぬいぐるみパース 各2,750円(税込)

販売店舗：3F エントランスショップ

3F エントランスショップにて、「JOCHUM」のキャラクターたちがモチーフとなったシャカシャカキーホルダーやぬいぐるみパース、ネックストラップ、ブランケットが登場。

今だけしか手に入らない期間限定グッズで、クリスマス期間をさらに楽しむことができます。

また、「JOCHUM」グッズの一部は、大分県にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」でも販売予定です。

「Puroland Illumination Christmas」×「JOCHUM」期間限定フード

メニュー名・価格：

・ウィッシュミーメルとちまたとチュララのパーティー準備♪塩バターコーンラーメン 1,550円(税込)

・マイメロディとぽぽとRURUのクリスマスツリー☆ピスタチオモンブランタルト 900円(税込)

・ポムポムプリンとまめちぃとBiraのほうれん草とベーコンのクリーミーパスタ＆カッププリンセット 1,550円(税込)

・ハローキティとレインとヤヌカミのローストビーフとトマトソースチキン＆とろ〜りたまご 1,700円(税込)

・シナモロールとピーハイとマイクンのりんごとプレッツェルショコラのキャラメルクレープ 900円(税込)

館内のレストランにて「ハローキティ」や「マイメロディ」たちに加え、「JOCHUM」のキャラクターをデザインに取り入れた期間限定メニューが登場。

パスタやラーメンなどメインメニューからスイーツまで、幅広いメニューが楽しめます。

サンリオキャラクターボートライド Illumination Party with JOCHUM

開催場所：2F サンリオキャラクターボートライド

サンリオキャラクターボートライドが、クリスマス限定バージョンとして演出をパワーアップ！

「JOCHUM」のキャラクターたちもパーティに招待され、さらにアトラクションを盛り上げます。

「Puroland Illumination Christmas」限定の夜空にきらめく星々をイメージしたライティングや、特別装飾が楽しめるアトラクションです。

また、イベント期間限定でクリスマスフォトフレームや、

「JOCHUM」のフレームもラインナップ。

今だけの特別な演出が体験できます。

クリスマス期間限定でプレゼントボックスツリーのフォトスポットが登場

3F フォトスポット

開催場所：3F エントランス

館内に、クリスマスムードを盛り上げる装飾とフォトスポットが登場。

3Fエントランスには、プレゼントボックスツリーが登場し、ボタンを押すとツリートップのスターや背面のイルミネーションが輝きます。

4つのプレゼントボックスの中からは、クリスマスにぴったりな素敵な仕掛けが。

フォトジェニックなデザインで、今だけの思い出を写真として残せる点も大きな魅力です。

クリスマスイブに50周年を迎えるキキ＆ララをお祝い！スペシャルイルミネーション「Twinkle Gift Night」

開催場所：2F Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ

サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」の50周年を記念して「Kiki＆Lala トゥインクリングスタジオ」でスペシャルイルミネーション「Twinkle Gift Night」を実施。

クリエイティブカンパニー「NAKED, INC.」協力のもと、ふたりをお祝いして、まるで星空に包まれるような幻想的な世界が体験できます。

イルミネーション輝く特別なゆめ星雲でとっておきの記念撮影が楽しめるイルミネーションです☆

「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」50周年記念グッズ

2025年に50周年を迎える、12月24日がお誕生日の「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」を記念して、期間限定グッズを展開。

星のモチーフがあしらわれたチャームやランチトート、ポーチ、ミラーなど、普段使いもしやすいグッズが登場します。

チャーム

価格：1,320円(税込)

種類：全3種

仲良く寄り添い合いながら目を閉じる「キキ」と「ララ」をデザインしたチャーム。

ふわふわのリボンや星があしらわれた、ゆめかわいいグッズです。

ランチトート

価格：3,080円(税込)

外ポケットに「リトルツインスターズ」のロゴ刺繍、三日月のチャームがあしらわれたランチトート。

パステルパープルのバッグにレースをあしらった、特別感あるデザインです。

ポーチ

価格：2,750円(税込)

水面に浮かぶ「キキ」と「ララ」を描いたポーチ。

本体に星を散りばめた「リトルツインスターズ」の世界観あふれる雑貨です。

ミラー

価格：3,300円(税込)

化粧台に置かれた星形の鏡に「キキ」と「ララ」を描いたミラー。

折り畳み式なので、バッグやリュックに入れて携帯することができます。

期間限定コスチュームのキャラクターたちと触れ合える「キャラクターグリーティング」

開催場所： 1F イベントコーナー

出演キャラクター：キキ&ララ、ハローキティ、マイメロディ、シナモロール、ポムポムプリン、ウィッシュミーメル

「Puroland Illumination Christmas」オリジナルコスチュームのキャラクターとのグリーティングを実施。

参加された方には「チケットホルダー」がノベルティとしてプレゼントされます。

キャラクターたちと心あたたまるひと時が過ごせるイベントです。

※すべて事前予約制・有料

※詳細は必ず各ホームページを確認ください

クリスマスコスチュームのキャラクターがかわいい、心まであたたまるフードメニュー

メニュー名・価格：

・リトルツインスターズのクリスマス☆モーニングセット〜ふわふわプレッツェル〜 1,200円(税込)※ノベルティ付き

・ハローキティの星に願いを☆オムレツカレー 1,600円(税込)

・ポムポムプリンの聖夜のパーティー♪ごちそうカツカレー 1,680円(税込)

・シナモロールのStar Illumination☆ハンバーグカレー 1,600円(税込)

・ウィッシュミーメルとちまたとチュララのパーティー準備♪塩バターコーンラーメン 1,550円(税込)

・マイメロディとぽぽとRURUのクリスマスツリー☆ピスタチオモンブランタルト 900円(税込)

・ポムポムプリンの輝く星のミラクルアイス 800円(税込)

・リトルツインスターズのトップスター☆ブルーライチカルピスソーダ 900円(税込)

・マイメロディのXmasプレゼント♪ナタデココメロンソーダ 900円(税込)

・ハローキティのグリーンチョコピスタチオミルク 900円(税込)

・シナモロールのクリスマスギフト☆レアチーズプリンパフェ 950円(税込)

・リトルツインスターズともこの星の贈り物☆アップルスフレロールケーキ 950円(税込)

・マイメロディのクリスマスハンバーグプレート〜エビフライ＆星のオムレツ〜 1,650円(税込)

・ポムポムプリンとまめちぃとBiraのほうれん草とベーコンのクリーミーパスタ＆カッププリンセット 1,550円(税込)

・ハローキティとレインとヤヌカミのローストビーフとトマトソースチキン＆とろ〜りたまご 1,700円(税込)

・シナモロールとピーハイとマイクンのりんごとプレッツェルショコラのキャラメルクレープ 900円(税込)

・ウィッシュミーメルのりんごとカヌレのオレンジカスタードクレープ 900円(税込)

クリスマス限定のオリジナルフード＆ドリンクは、全17種類をラインナップ。

キャラクターをモチーフにした色鮮やかなメニューや、冬にぴったりの温かいメニューなど、見た目も楽しめるフードメニューが盛りだくさんです。

ハローキティの星に願いを☆オムレツカレー

価格：1,600円(税込)

クリスマスコスチュームのハローキティがかわいい「ハローキティの星に願いを☆オムレツカレー」

ウインナー、唐揚げ、「ハローキティ」のコロッケとブロッコリーをトッピングしたビーフカレーです。

リトルツインスターズのクリスマス☆モーニングセット〜ふわふわプレッツェル〜

価格：1,200円(税込)

キャラクターフードコートオープン前の30分間のみ、数量限定で毎日販売されるモーニングメニューとして「リトルツインスターズのクリスマス☆モーニングセット〜ふわふわプレッツェル〜」が登場。

全8種類のオリジナルキャラクターカードから1枚がランダムで付いてきます。

シナモロールのクリスマスギフト☆レアチーズプリンパフェ

価格：950円(税込)

なめらかなプリンとレアチーズケーキが入った、贅沢な「シナモロールのクリスマスギフト☆レアチーズプリンパフェ」

大きな黄色いりぼんを耳につけた「シナモロール」が存在感抜群なスイーツです☆

マイメロディのXmasプレゼント♪ナタデココメロンソーダ

価格：900円(税込)

メロンソーダをベースに、マスカット味のゼリーや星のナタデココが入った「マイメロディのXmasプレゼント♪ナタデココメロンソーダ」

プレゼントボックスの緑とりぼんの黄色をイメージした「マイメロディ」のドリンクです。

クリスマス限定グッズ

グッズ名・価格：

・Puroland Illumination Christmas マスコット(キキ＆ララ（セット））5,280円(税込)／シナモロール・ウィッシュミーメル)各2,860円(税込)

・Puroland Illumination Christmas 星形キーホルダー(ハローキティ・マイメロディ・シナモロール・ポムポムプリン・キキ＆ララ・ウィッシュミーメル)各1,430円(税込)

・Puroland Illumination Christmas ステッカーセット(ハローキティ・マイメロディ・シナモロール・ポムポムプリン・キキ＆ララ・ウィッシュミーメル)各660円(税込)

・Puroland Illumination Christmas 巾着セット 1,210円(税込)

・Puroland Illumination Christmas ミニタオル(ボックス) 880円(税込)

・Puroland Illumination Christmas ミニタオル(リース) 880円(税込)

・Puroland Illumination Christmas ポストカードセット 880円(税込)

・Puroland Illumination Christmas クリアファイル 550円(税込)

・Puroland Illumination Christmas ホワイトチョコラングドシャ 918円(税込)

普段の生活でも使える実用的なグッズから、コレクションに最適な記念グッズなど、クリスマス限定グッズも充実。

期間限定コスチュームを着たキャラクターマスコットや、カバンやポーチにつけてもかわいい星型キーホルダーが登場します。

そのほか、ミニタオル、ポストカードセット、クリアファイル、巾着セット、ステッカーなど、普段の生活でも使える実用的なグッズから、コレクションに最適な記念グッズまで、さまざまな用途で楽しめるのも魅力です。

さらに、3Fエントランスショップにて「Puroland Illumination Christmas」グッズを含む5,000円以上お買い上げのレシートを、エントランスワゴンに持参された方へ、クリスマスコスチュームのキャラクターチェキ全12種からランダムで1枚がプレゼントされます。

※instax、チェキ、チェキプリントは富士フイルム株式会社の登録商標、または商標です

マスコット

キャラクター名・価格：シナモロール・ウィッシュミーメル 各2,860円(税込)／キキ&ララ（セット）5,280円(税込)

種類：全3種

特別な衣装に身を包んだ「シナモロール」と「ウィッシュミーメル」のマスコット」

「リトルツインスターズ」の「キキ」と「ララ」はセットで販売されます。

星型キーホルダー

価格：1,430円(税込)

種類：全6種

大きなグリーンのリボンをあしらった、星形のキーホルダー。

チャームに閉じ込められた星が動くたびにシャカシャカ揺れるのもポイントです。

ミニタオル

価格：880円(税込)

種類：全2種

「Puroland Illumination Christmas」のキービジュアルを使用したミニタオル。

ヘムにもゴールドの糸で装飾が施された、ハイセンスな一枚です。

ステッカーセット

価格：各660円(税込)

種類：全6種

キャラクターデザインと集合デザインの2枚を封入したステッカー2枚セット。

集合デザインにはクリスマスの準備をお手伝いする「JOCHUM」の姿も☆

世代を超えて楽しめる、キャラクターたちが準備した様々な贈り物を通じて、2025年の冬もサンリオピューロランドでしか味わえない特別なクリスマスをお届け。

サンリオピューロランドにて2025年11月7日より開催されるクリスマスイベント「Puroland Illumination Christmas」の紹介でした☆

